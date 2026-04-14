Downhill ed e‑bike 2026: Aprica, Bormio e Madesimo sotto i riflettori

Aprica, Bormio e Madesimo ospitano gli Internazionali d'Italia Downhill e una prova di World Cup e‑bike: un impulso per lo sport e il turismo in Valtellina

La Lombardia si prepara a vivere una stagione estiva all’insegna delle due ruote: le montagne della Valtellina diventano palcoscenico di competizioni che uniscono tecnica, spettacolo e turismo. Nelle località di Aprica, Bormio e Madesimo sono in programma appuntamenti di rilievo nel 2026, pensati per attirare atleti, squadre e appassionati dall’Italia e dall’estero, e per ampliare la stagione turistica oltre l’inverno.

In questo contesto il termine fuoristrada assume un ruolo centrale, definendo percorsi e regole che valorizzano territorio e sicurezza.

Il calendario prevede una serie di gare che combinano tradizione e novità: oltre agli Internazionali d’Italia Downhill, una tappa di World Cup e‑bike porterà nuove audience e tecnologie sul territorio. Le iniziative nascono dalla collaborazione tra Regione Lombardia, federazioni, amministrazioni locali e organizzatori, con l’obiettivo di trasformare eventi agonistici in leve per lo sviluppo locale e per la formazione dei giovani ciclisti.

Calendario e località

Il programma 2026 mette in fila tre tappe che fanno parte degli Internazionali d’Italia Downhill e della Coppa Italia FCI, inserite per la prima volta in Italia anche nel circuito internazionale Rider Cup 2026, riconosciuto da UCI e FCI. Le date ufficiali sono: Aprica dal 12 al 14 giugno, Bormio dal 31 luglio al 2 agosto e Madesimo dal 4 al 6 settembre. A completare il quadro competitivo, Aprica ospita la World Cup e‑bike il 7 giugno, con una prova concomitante del campionato italiano FMI, consolidando la presenza di discipline elettriche nel panorama internazionale.

Dettaglio delle prove

Ogni tappa è pensata per mettere in mostra caratteristiche tecniche diverse: i tracciati di Aprica privilegiano velocità e curve rapide, Bormio punta su dislivelli e passaggi impegnativi, mentre Madesimo offre percorsi con variazioni di terreno che richiedono grande adattabilità. La partecipazione al circuito internazionale Rider Cup 2026 aumenta il valore competitivo delle prove e favorisce la presenza di team stranieri, mentre la gestione della Coppa Italia FCI rimane in capo a Sport Inside, che organizza il circuito da sei anni.

Impatto sul territorio e misure di sicurezza

Gli eventi non sono solo manifestazioni sportive: rappresentano un’occasione di promozione per l’economia locale, l’ospitalità e il cicloturismo. L’afflusso di atleti, tecnici e famiglie contribuisce al prolungamento della stagione turistica e alla diversificazione dell’offerta locale. In parallelo cresce l’attenzione per la sicurezza, con sistemi di presidio pensati sia per la gestione dei percorsi sia per l’assistenza medica agli atleti e al pubblico, elementi ritenuti fondamentali per la riuscita e la reputazione degli eventi.

Presidi medico‑sportivi e patrocinio

Per garantire standard elevati di assistenza è previsto il potenziamento dei presidi medico‑sanitari, con il coinvolgimento di specialisti dell’ortopedia come il team Pirola e il dottor Leone del San Gerardo di Monza. Le manifestazioni hanno ottenuto il patrocinio del Transalpin Center of Pediatric Sport Medicine and Surgery, a sottolineare l’impegno verso la tutela degli atleti più giovani e la professionalità del supporto sanitario durante le gare.

Sviluppo strutturale e prospettive

L’organizzazione degli eventi si inserisce in una strategia più ampia che guarda alla formazione e alle infrastrutture: tra i progetti in corso c’è l’idea di realizzare un Centro Federale fuoristrada in Valtellina, con particolare attenzione ad Aprica come polo di allenamento e crescita per il movimento off‑road. Un Centro Federale sarebbe fondamentale per offrire servizi di alto livello a squadre e giovani promesse, consolidando la vocazione del territorio verso le discipline su due ruote.

Verso una rete permanente di eventi

I rappresentanti delle istituzioni e gli organizzatori vedono il calendario come il risultato di anni di collaborazione: secondo Riccardo Tagliabue di Sport Inside, il programma nasce dalla sinergia tra enti e federazioni e punta a costruire un modello replicabile che coniughi sport, sicurezza e promozione territoriale. Anche la delegata regionale per lo sport sottolinea il potenziale di attrazione internazionale di queste manifestazioni, che possono trasformare la montagna lombarda in un riferimento per il cicloturismo e per lo sviluppo sostenibile dell’area.