Inter rimonta il Como 4-3 e allunga su Napoli nella corsa scudetto

Inter capovolge il risultato contro il Como con Thuram e Dumfries protagonisti, conquista tre punti pesanti e allunga a +9 su Napoli

La sfida tra Como e Inter si è trasformata in una partita memorabile, con la compagine nerazzurra capace di ribaltare un doppio svantaggio e di vincere per 4-3. Sul campo del Sinigaglia il match ha preso una direzione inattesa: il Como ha sorpreso nei primi minuti, ma la reazione dell’Inter è stata prontamente letale, con due giocatori che hanno deciso la contesa.

Questo esito non è solo una vittoria: è un segnale nella corsa verso lo Scudetto, perché cambia la dinamica della classifica e mette pressione alle inseguitrici.

La cronaca dell’incontro restituisce momenti di brillantezza e alcuni errori, ma soprattutto la capacità di squadra dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu di saper reagire. Le doppiette di Thuram e di Dumfries sono state l’asse portante della rimonta, mentre il Como ha pagato alcuni cali nel secondo tempo nonostante le reti iniziali di Valle e di Nico Paz. A livello pratico, il successo consente all’Inter di consolidare la vetta e proiettarsi con più fiducia verso le ultime giornate.

Il film della partita

Il primo tempo ha visto il Como passare in vantaggio con la rete di Valle al 36′ e poi raddoppiare poco prima dell’intervallo con Nico Paz, che ha sfruttato un momento di confusione nella retroguardia ospite. L’Inter ha comunque trovato il modo per restare viva grazie al gol di Thuram proprio allo scadere della prima frazione, una rete che si è rivelata fondamentale per il morale. Nel corso del match sono emerse differenze nette nel ritmo di gioco: il Como ha interpretato bene la fase iniziale mentre l’Inter ha affinato la propria organizzazione tattica nella ripresa.

Primo tempo: Como protagonista

Nel primo tempo il Como ha mostrato coraggio e precisione, sfruttando gli spazi concessi e finalizzando con efficacia. La rete di Valle al 36′ è arrivata dopo una fase di pressione costante, mentre il gol di Nico Paz ha punito un momento di difficoltà difensiva dell’Inter. A livello di approccio, la squadra di Fabregas ha messo in campo una prova di carattere, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio psicologico nelle fasi decisive della ripresa.

Ripresa: l’Inter cambia passo

Nella ripresa è emersa la forza di reazione dell’Inter, che ha pareggiato con una seconda rete di Thuram su un pallonetto che ha sorpreso il portiere avversario. Successivamente sono arrivate le due marcature di Dumfries, che hanno ribaltato la partita portando il punteggio sul 4-2. Nonostante il rigore trasformato da Da Cunha a ridosso del finale, i nerazzurri hanno conservato il vantaggio grazie a lucidità e gestione del possesso nei minuti conclusivi.

Implicazioni in classifica

Il 4-3 finale regala all’Inter un vantaggio importante: la squadra raggiunge quota 75 punti e si porta a +9 sul Napoli, che ha pareggiato la sua partita. Questo margine assume valore strategico quando mancano poche giornate alla fine del campionato, trasformando la vittoria in un potenziale colpo decisivo nella corsa allo Scudetto. Per il Como la situazione resta di rimessa: la squadra resta a 58 punti, mentre la posizione utile per la Champions si è ulteriormente complicata dopo il sorpasso della Juventus.

Prossime sfide e considerazioni finali

Nel turno successivo l’Inter tornerà a San Siro per ospitare il Cagliari, una gara in cui i nerazzurri vorranno consolidare il proprio vantaggio. Il Como invece affronterà il Sassuolo in trasferta, alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica. Questa partita ha messo in luce più elementi: la capacità di rimonta, la centralità delle giocate individuali di Thuram e Dumfries, e l’importanza di mantenere equilibrio mentale fino al fischio finale. In ottica campionato, l’esito al Sinigaglia potrebbe incidere sulle strategie delle squadre nelle giornate decisive.

Osservazioni tattiche

Dal punto di vista tattico, la partita ha confermato come la gestione del gioco in transizione diventi cruciale nei momenti chiave: l’Inter ha saputo accelerare quando necessario e sfruttare le fasce con efficacia, mentre il Como ha pagato alcune lacune difensive nella ripresa. L’analisi tecnica evidenzia anche il peso delle sostituzioni e della lucidità nei duelli individuali, aspetti che in una volata scudetto possono fare la differenza.