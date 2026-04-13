Doppia vittoria del Lacomes New Bollate: 11-1 e 15-0 contro Itas Mutua Rovigo

Lacomes New Bollate domina Itas Mutua Rovigo con 11-1 e 15-0: grand slam di Kortokrax, fuoricampo di Biffi e 22 valide totali

Nel terzo turno della Serie A1 di softball il Lacomes New Bollate ha centrato le sue prime due vittorie stagionali imponendosi con due successi pesanti su Itas Mutua Rovigo: 11-1 chiuso al quarto inning e 15-0 chiuso al terzo inning.

La doppia affermazione è arrivata grazie a un attacco molto produttivo e a una prestazione collettiva che ha stretto il confronto sin dalle prime battute.

Complessivamente la squadra lombarda ha raccolto 22 valide nelle due sfide e ha potuto fare affidamento su alcune individualità decisive, con la coppia Kortokrax–Campioni spesso al centro delle azioni d’attacco. Anche Alessandra Biffi ha lasciato il segno, trovando il fuoricampo nella prima partita e contribuendo in modo concreto alla vittoria.

La svolta di gara 1: nove punti nella quarta ripresa

La prima partita è rimasta aperta fino al terzo inning, quando si è visto un momento di equilibrio e il punteggio aveva raggiunto il 2-1. Nel quarto turno il Lacomes New Bollate ha però cambiato marcia, segnando ben nove punti in un unico parziale e chiudendo di fatto la contesa. Tra le azioni più pesanti spicca il grande slam firmato da Kortokrax, che ha trasformato in vantaggio una situazione già favorevole dopo il singolo di Giulia Colino.

Le battute decisive e la chiusura

Nella fase conclusiva della prima gara sono arrivate altre battute produttive: una valida con RBI di Perricelli e il successivo fuoricampo di Biffi che hanno fissato il risultato sull’11-1. Si è trattato di una combinazione di pressione offensiva continua e buone letture difensive che hanno impedito a Rovigo di rientrare nel match.

Gara 2: partenza fulminante e chiusura anticipata

La seconda sfida non ha praticamente avuto storia: il Lacomes New Bollate, neopromosso in Serie A1, ha colpito subito segnando cinque volte nel primo inning e consolidando il vantaggio nelle riprese successive. Il parziale è esploso con altri sei punti nel secondo turno e quattro nel terzo, portando il tabellone sul netto 15-0 e costringendo la partita alla chiusura anticipata per manifesta superiorità.

Protagonisti e numeri della seconda partita

Nel match di chiusura il collettivo ha fatto la differenza: sono state messe a referto dieci valide nella sola gara-2 e le due Colino (Giorgia e Giulia) hanno avuto un ruolo importante nel mantenere la pressione sull’avversario. Per Itas Mutua Rovigo è stata una giornata complicata sia in attacco che, soprattutto, sul monte di lancio: la squadra non è riuscita a contenere l’ondata offensiva di Bollate.

Conseguenze e prospettive

Questi due successi rappresentano non solo i primi punti in classifica per Lacomes New Bollate ma anche un segnale chiaro sulle ambizioni della formazione lombarda in questa fase iniziale del campionato. Il collettivo ha dimostrato di saper produrre segnature in serie e di avere alternative offensive importanti, fattori che possono rivelarsi decisivi nel corso della stagione.

Dal punto di vista mentale, chiudere due gare per manifesta superiorità dà fiducia: il team potrà lavorare su quei dettagli difensivi e sulla continuità del monte per trasformare l’impulso di questa domenica in una crescita stabile. Nel frattempo Itas Mutua Rovigo dovrà riorganizzarsi per ritrovare equilibrio in battuta e maggiore solidità in pedana.