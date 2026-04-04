Reggio Emilia contro Milano: sfida di Pasqua valida per la 25ª giornata di Serie A Unipol

Tutti i dettagli sulla partita di Pasqua: indisponibilità, strategia del coach e opportunità per acquistare i biglietti per le prossime gare al PalaBigi

La UNA Hotels Reggio Emilia è pronta a scendere in campo in una domenica di Pasqua molto sentita: domani alle ore 17:00 affronterà la EA7 Emporio Armani Olimpia milano nella partita valida per la 25ª giornata di Serie A Unipol.

L’incontro si giocherà all’Unipol Forum di Assago e sarà trasmesso in diretta su LBA TV. Questa sfida rappresenta un banco di prova importante per Reggio Emilia, chiamata a misurarsi con una delle formazioni statisticamente più attrezzate del campionato, in un contesto in cui ogni dettaglio tattico e fisico può fare la differenza.

Il contesto e le implicazioni della gara

Dall’altra parte del campo la squadra milanese arriva con un roster che molti considerano tra i più competitivi del torneo: la presenza di giocatori di alto livello rende la partita una prova severa per la linea difensiva e per il ritmo offensivo di Reggio Emilia. La recente sconfitta in Europa League contro Parigi ha avuto un impatto sulle ambizioni continentali di Milano, elemento che può tradursi in uno spostamento di energie verso il campionato: in pratica, la squadra potrebbe concentrare risorse mentali e fisiche esclusivamente sulla campagna nazionale. Per Reggio Emilia, la sfida richiede attenzione nei rimbalzi, gestione dei possessi e capacità di mantenere un alto livello di intensità per tutti i 40 minuti.

Arbitraggio e copertura televisiva

La partita sarà diretta dalla terna composta da Gonella, Valzani e Lucotti, un trio con esperienza in gare di alto profilo che potrà influenzare ritmo e dinamiche del confronto. La direzione di gara andrà considerata dalle squadre, soprattutto in situazioni di contatto fisico e nelle fasi decisive. Per chi non sarà presente al palazzetto, la telecronaca su LBA TV garantirà la visione in diretta, consentendo agli appassionati di seguire ogni azione chiave e gli sviluppi tattici dell’incontro da remoto.

Formazione e assenze: l’effetto Stephen Brown

Un elemento che cambia la pianificazione tecnica di Reggio Emilia è l’indisponibilità di Stephen Brown, infortunatosi nell’ultima uscita contro Brescia. L’infortunio costringerà lo staff a rivedere minutaggi e ruoli, dato che Brown avrebbe dovuto contribuire con tiro e intensità sul perimetro; la prognosi indica una stop di circa tre settimane. L’assenza impone modifiche sia in attacco sia in difesa: maggiore attenzione alla circolazione di palla, ricerca di soluzioni collettive e letture rapide saranno fondamentali per sopperire alla mancanza del giocatore e mantenere solidità nei momenti chiave.

Aspetti tattici chiave

Per contrastare Milano servirà puntare su velocità e movimento della palla, due aspetti che il tecnico ha voluto sottolineare come imprescindibili per la buona riuscita della partita. L’uso degli spazi, transizioni rapide e una difesa che sappia limitare i tagli verso il canestro saranno strumenti utili per mettere in difficoltà gli avversari. Inoltre, la solidità mentale diventa un fattore decisivo: saper reagire ai momenti di pressione, mantenere la lucidità nei possessi e non perdere efficacia sotto canestro determinerà in larga misura l’esito del confronto.

Le parole del coach e il programma pre-gara

Coach Dimitris Priftis ha evidenziato la necessità di riproporre l’energia vista nelle ultime uscite e di affrontare la partita con concentrazione elevata, pur sapendo che Milano può provare a imporre un’intensità fisica importante. La comunicazione tecnica dello staff è orientata a sfruttare le caratteristiche collettive della squadra e a contenere i punti di forza avversari, lavorando su rotazioni e tempistiche per non concedere facili soluzioni offensive. Il team si presenterà a questo appuntamento cercando equilibrio tra intraprendenza e rigore difensivo, con l’obiettivo di disputare una gara compatta e senza cali di tensione.

Biglietti e prossimi impegni al PalaBigi

Il club ricorda che sono aperte le vendite per le prossime partite casalinghe al PalaBigi: sabato 11 aprile alle ore 20:00 contro la Vanoli Cremona e domenica 26 aprile alle ore 18:00 contro la Bertram Derthona. I tifosi interessati possono assicurarsi i posti per sostenere la squadra nei prossimi appuntamenti, approfittando di promozioni e canali ufficiali di vendita. La presenza del pubblico rappresenta un fattore importante per il rendimento casalingo e l’atmosfera intorno alla squadra, perciò il club invita gli appassionati a partecipare e supportare la squadra in vista delle gare decisive della stagione.