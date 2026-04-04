Olimpia Milano a Parigi: spareggio per il sogno play-in in Eurolega

Olimpia Milano vola a Parigi per una partita da dentro o fuori: tutto quello che serve sapere su orario, formazioni e copertura tv

La Eurolega entra nelle sue fasi decisive e per Olimpia Milano ogni partita assume un peso specifico. La trasferta all’Adidas Arena di Parigi in programma giovedì 2 aprile 2026 alle ore 20:45 è rappresenta un incontro chiave: vincere è fondamentale per mantenere viva la corsa verso il play-in.

Il record dei meneghini è di 17-17, posizione che li colloca al dodicesimo posto in classifica, in perfetta parità con Dubai e a due vittorie dal decimo posto utile per il salto nella post-season. In questa fase l’attenzione su continuità e gestione dei possessi è massima, come sottolineato dallo staff tecnico.

Paris Basketball arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il colpo esterno inflitto alla Virtus Bologna (82-103) nel recupero del trentatreesimo turno. I transalpini, quindicesimi/ sedicesimi in classifica con uno score di 13-21, non hanno obiettivi di vertice ma possono rappresentare un avversario insidioso grazie al fattore campo e allo spirito liberato da pressioni di classifica. Per Milano si profila dunque una partita in cui la concentrazione deve restare massima per i 40 minuti e la capacità di reagire ai ritmi alti sarà cruciale.

La posta in palio

In termini pratici il match vale molto più dei due punti in palio: è una tappa obbligata nella rincorsa verso il play-in. Con quattro partite ancora da giocare e otto punti disponibili, i biancorossi devono non solo vincere, ma cercare continuità e risultati favorevoli anche dagli altri campi. Il gap da recuperare obbliga a una mentalità da “tutto dentro”: ogni possesso conta, ogni errore si paga caro. Coach Peppe Poeta e lo staff sanno che la pressione può essere un’arma a doppio taglio, perciò la gestione emotiva e tattica sarà fondamentale.

Cifre e scenario di classifica

La situazione numerica è semplice da riassumere: Olimpia Milano 17-17, Paris Basketball 13-21. I meneghini occupano il dodicesimo posto e sono a due vittorie dal decimo, ultimo utile per l’accesso al play-in. Questo equilibrio di risultati rende la sfida un vero snodo della stagione: una vittoria riaprirebbe concretamente i discorsi, mentre una sconfitta renderebbe la rincorsa ancora più ripida, costringendo a combinazioni favorevoli negli altri incroci della giornata.

Chiavi tecniche della partita

Dal punto di vista tattico il confronto oppone due concezioni di gioco: Parigi privilegia ritmo e transizione, cercando spesso di alzare i ritmi e sfruttare spazi in campo aperto, mentre Milano dovrà puntare sull’organizzazione a metà campo e sull’efficacia nei pick-and-roll per creare vantaggi. La capacità di limitare le transizioni rapide dei padroni di casa e di controllare il ritmo offensivo sarà decisiva. Serviranno percentuali al tiro importanti, una gestione oculata dei minuti dei veterani e solidità difensiva per spegnere le fonti di energia di Parigi.

Fattori individuali

La presenza dei giocatori esperti e la loro capacità di interpretare i momenti caldi del match potrebbe fare la differenza. Nelle rotazioni di Milano sarà fondamentale che i leader mantengano lucidità nei finali di quarto e che la squadra non conceda rimbalzi offensivi facili. Allo stesso tempo, la mobilità difensiva e la cura delle tracce su pick-and-roll avversari saranno aspetti dove si misurerà la crescita del gruppo in questa fase cruciale della regular season.

Copertura mediatica e dove seguire la partita

Per gli appassionati la partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). La visione in mobilità è garantita da SkyGO e Now TV, mentre chi preferisce il racconto testuale potrà seguire la diretta di OA Sport. Conoscere le opzioni di copertura è utile per non perdere alcun dettaglio di una serata che può diventare spartiacque per il cammino europeo dei biancorossi.

Clima nello spogliatoio e prospettive

Dentro lo spogliatoio l’appuntamento viene descritto come una prova d’orgoglio: la vittoria nel derby contro la Virtus Bologna ha dato fiducia, ma la stagione è stata segnata da infortuni e da assenze in ruoli chiave, come quello del play titolare. Il lavoro dello staff tecnico si è spesso concentrato su scelte di rotazione e gestione fisica dei giocatori. Questa sera l’obiettivo è semplice e chiaro: mettere in campo la miglior versione possibile e lasciare al parquet ogni ragionamento matematico. In fondo, come ricordano i protagonisti, il campo non mente mai.

La partita di giovedì all’Adidas Arena rappresenta quindi un test di concretezza per Olimpia Milano: una prestazione solida e una vittoria riaccenderebbero le speranze di post-season, mentre una sconfitta complicherebbe seriamente il cammino verso il play-in. Per tifosi e addetti ai lavori, la serata è già segnata in rosso sul calendario.