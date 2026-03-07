Olimpia Milano respinge il Barcellona nonostante il ritorno shock degli ospiti

Milano ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Barcellona il 5 marzo 2026, controllando per tre quarti e soffrendo in un ultimo periodo da 33-9 per gli ospiti; LeDay e Bolmaro tra i migliori

Il 5 marzo 2026 l’EA7 Emporio Armani Milano ha ottenuto una vittoria cruciale in Eurolega contro il Barcellona, imponendosi 87-84 a Milano. La partita si è svolta tra fasi di netta supremazia casalinga e una rimonta ospite nel quarto periodo.

Milano ha dominato per tre quarti, controllando ritmo e percentuali offensive. Nel finale il parziale devastante del Barcellona ha riaperto il confronto, ma i padroni di casa hanno mantenuto lucidità negli ultimi possessi. Il successo mantiene vive le possibilità della squadra milanese di giocarsi un posto nei play-in, pur richiedendo continuità nei momenti decisivi.

Segue una ricostruzione dettagliata degli episodi chiave, dei protagonisti e delle implicazioni in classifica, con attenzione alle situazioni che potrebbero influire sul percorso verso i play-in.

Il controllo del ritmo: Milano costruisce il vantaggio

Nel primo tempo la squadra di casa ha imposto il proprio ritmo attraverso supremazia fisica e circolazione di palla efficace. Il gioco collettivo ha limitato la produzione da tre punti degli ospiti. Il reparto interno-guardia ha fornito contributi determinanti: Zach LeDay ha dominato nel pitturato, mentre Leandro Bolmaro ha guidato le azioni con penetrazioni, assist e tiri dalla distanza. Dal punto di vista del tifoso, la fase iniziale ha creato la sensazione di controllo della partita.

Statistiche e momenti che hanno pesato

Alla pausa lunga il tabellone recitava 46-34 per la squadra di casa, risultato di una difesa aggressiva e di transizioni rapide. Nel terzo periodo il margine ha raggiunto il massimo di +27, supportato da canestri in area e da triple costruite con pazienza. I dati real-world evidenziano come quei minuti abbiano inciso sulla gestione degli ultimi dieci minuti e sulle rotazioni utili per preservare energie in vista dei prossimi impegni.

La rimonta del Barcellona e il blackout milanese

Il quarto finale ha ribaltato l’inerzia della partita iniziata nei minuti precedenti. Il Barcellona, guidato dai centri Jan Vesely e Tornike Shengelia, ha avviato un parziale devastante con una difesa che ha neutralizzato le soluzioni offensive della squadra di casa. Gli avversari hanno piazzato un 33-9 che ha trasformato un vantaggio apparente in una partita riaperta e decisa sul filo dell’equilibrio.

Come è cambiata la partita

La chiave del ritorno blaugrana è stata il recupero energetico a rimbalzo e la maggiore efficacia nelle conclusioni da vicino. Milano, invece, ha pagato un aumento delle palle perse e scelte offensive forzate che hanno facilitato il controparziale. I dati real-world evidenziano come il controllo dei rimbalzi abbia modificato le percentuali di tiro e le opportunità in transizione.

Nonostante il momento di difficoltà, la squadra allenata da Poeta ha mostrato lucidità ai liberi e carattere nei possessi decisivi, preservando un margine ridotto ma determinante. Le rotazioni hanno avuto un ruolo centrale: alcune scelte tecniche mirate hanno permesso di gestire le energie in vista dei prossimi impegni, condizionando la strategia nell’ultimo quarto.

Protagonisti e numeri chiave

La squadra milanese ha avuto in Zach LeDay il miglior realizzatore con 16 punti. Leandro Bolmaro e Josh Nebo hanno aggiunto energia in attacco e presenza sotto canestro, garantendo 13 punti ciascuno e contributi sui rimbalzi difensivi. Dal punto di vista tattico, le scelte tecniche precedenti hanno inciso sulla gestione delle rotazioni e sulle energie nell’ultimo quarto.

Per il Barcellona sono stati decisivi i 15 punti di Vesely e Shengelia nella fase di rimonta. I dati real-world evidenziano l’importanza dei rimbalzi offensivi e della calma ai tiri liberi nei momenti conclusivi. Il 78-51 al termine del terzo quarto e il 87-84 finale confermano la necessità di mantenere intensità e concentrazione fino al suono della sirena; il prossimo impegno della formazione milanese chiarirà la sostenibilità delle scelte tecniche adottate.

Conseguenze in classifica e passi successivi

La vittoria mantiene viva la speranza di Milano nella corsa ai posti utili per il play-in e migliora la differenza canestri rispetto all’andata, seppur di misura. Restano evidenti criticità nella gestione del finale; i blackout mostrati negli ultimi minuti potrebbero pesare psicologicamente se non corretti.

Il gruppo tecnico dovrà concentrarsi sulla lucidità negli ultimi dieci minuti e sul controllo delle transizioni avversarie. Migliorare la gestione del cronometro e delle rotazioni può incidere nelle prossime gare. I dati real-world evidenziano come la continuità difensiva sotto pressione rappresenti un fattore decisivo; il prossimo impegno della formazione milanese chiarirà la sostenibilità delle scelte tecniche adottate.

Bilancio e riflessioni

L’EA7 ha dimostrato la capacità di incidere in Eurolega quando esprime intensità e coesione collettiva. La partita contro il Barcellona ha tuttavia evidenziato vulnerabilità difensive e decisioni offensive imprecise, fattori che possono compromettere gli obiettivi stagionali se non corretti.

Dal punto di vista operativo, la squadra deve concentrarsi su esercitazioni specifiche per le situazioni di fine partita e sul controllo emotivo nelle scelte offensive. Il prossimo impegno della formazione milanese chiarirà la sostenibilità delle scelte tecniche adottate e definirà le priorità di lavoro per le settimane successive.