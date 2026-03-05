Como-Inter, pareggio senza reti al Sinigaglia: tutto aperto in vista del ritorno a San Siro

Il match d'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Como e Inter termina 0-0 al Sinigaglia: equilibrio tattico, dettagli su biglietti e diretta televisiva

Allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il 3 marzo 2026 si è disputata l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter.

La partita è terminata 0-0.

Il confronto è stato caratterizzato da un forte impianto tattico, con poche occasioni limpide e molte fasi di studio.

Il risultato lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno, previsto a fine aprile a San Siro.

Il testo ricostruisce i punti chiave dell’incontro, fornisce informazioni pratiche per i tifosi e indica dove seguire la prossima sfida in televisione e in streaming.

Il resoconto della partita

Il match si è svolto su binari tattici e di contenimento. Le due formazioni hanno privilegiato la copertura e il controllo del ritmo. Como ha adottato una disposizione difensiva pensata per limitare le fonti di gioco avversarie. Inter ha cercato soluzioni offensive senza però creare occasioni nitide da rete. Il risultato di 0-0 non indica assenza di tensione, ma una partita priva di chiare palle gol. La qualificazione rimane aperta e si deciderà nella gara di ritorno, dove ogni errore potrà risultare determinante.

Fasi salienti e note tattiche

Nella partita i due allenatori hanno privilegiato un assetto di contenimento. La manovra ha puntato sul controllo del ritmo e sulla limitazione delle fonti di gioco avversarie.

In fase offensiva si è cercato il cambio di ritmo tramite transizioni veloci, ma tali soluzioni non hanno generato sbocchi efficaci. Il match ha evidenziato l’importanza del controllo del possesso come strumento di gestione, pur mostrando la difficoltà a trasformare la supremazia territoriale in occasioni nitide. L’equilibrio è rimasto invariato fino al triplice fischio, con i portieri poco sollecitati in interventi decisivi. Nella gara di ritorno la coerenza tattica e la precisione nelle rifiniture saranno determinanti per la qualificazione.

Formazioni probabili e scelte degli allenatori

Nella gara di ritorno la coerenza tattica e la precisione nelle rifiniture saranno determinanti per la qualificazione. Le scelte iniziali di sabato riflettevano l’intenzione di entrambe le panchine di puntare su strutture solide e contenimento.

Il Como ha adottato un 4-2-3-1 con Butez in porta e Douvikas unico riferimento offensivo. L’Inter è scesa in campo con un 3-5-2, affidando la finalizzazione a Thuram e Pio Esposito. Le formazioni suggerivano la volontà di controllare il ritmo e cercare il gol soprattutto sulle ripartenze.

Dal punto di vista della rosa, alcune assenze nell’organico dell’Inter hanno limitato le opzioni offensive e condizionato le rotazioni. L’assetto delle due squadre ha privilegiato la solidità difensiva e la gestione degli spazi centrali, riservando i rifornimenti rapidi alle fasce esterne e alle verticalizzazioni.

Possibili aggiustamenti per il ritorno

Per il match di ritorno a San Siro gli allenatori possono modificare disposizione e approccio in funzione del risultato di andata. La squadra di casa tenderà ad aumentare i ritmi per sfruttare il fattore campo, mentre la squadra ospite manterrà attenzione sulla compattezza difensiva senza eliminare la ricerca di soluzioni offensive. L’utilizzo di cambi mirati e la gestione dei minutaggi influiranno sulle fasi finali: sostituzioni tempificate possono preservare energie e ridurre il rischio di errori individuali. Sul piano tattico è probabile un maggiore impiego delle fasce e delle verticalizzazioni per creare spazi, con l’obiettivo pratico di difendere il risultato utile per la qualificazione.

Informazioni pratiche per i tifosi e vendita biglietti

Il Como 1907 ha aggiornato le modalità di vendita dei biglietti in applicazione del verbale del G.O.S. del 3 marzo 2026 e delle disposizioni dell’O.N.M.S.. La misura riguarda la gestione degli accessi per la partita in programma allo stadio Giuseppe Sinigaglia e mira a garantire ordine e sicurezza.

È prevista una vendita residuale riservata ai residenti nella Provincia di Como. Tale vendita consente l’acquisto anche in assenza del programma di fidelizzazione. L’esclusione riguarda esclusivamente il Settore Ospiti, che segue regole diverse.

Le fasi di vendita sono state suddivise in finestre temporali definite. La prima fase, riservata agli abbonati di Serie A Enilive 2026/26, è partita alle ore 15:00 del 18 febbraio 2026. La vendita riservata ai titolari di Fidelity Card Como è invece iniziata il 23 febbraio 2026.

Il Settore Ospiti è stato accessibile esclusivamente ai titolari di fidelity card Inter residenti fuori dalla Regione Lombardia. La vendita per questo settore è stata attiva dal 20 febbraio al 2 marzo 2026, in conformità alle disposizioni di ordine pubblico.

Dal punto di vista operativo, le procedure prevedono controlli documentali all'ingresso e verifiche di appartenenza territoriale per le vendite residuali.

Modalità di acquisto e limitazioni

Dal punto di vista normativo, la vendita dei biglietti è stata organizzata per garantire tracciabilità e sicurezza. I tagliandi erano disponibili online su tickets.comofootball.com con l'obbligo di inserire un codice di prelazione per gli abbonati, nel formato SC- seguito dai primi sette caratteri del sigillo fiscale. Nei primi giorni di vendita il pagamento è stato limitato a Revolut, mentre per alcuni pacchetti di Hospitality e Match Day Experiences l'acquisto è stato possibile senza fidelity card tramite il canale diretto del Como 1907. Su tutti i biglietti non è stato attivato il cambio utilizzatore, misura predisposta per favorire il tracciamento dei tifosi e ridurre il rischio di frodi.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Dal punto di vista operativo, la semifinale d'andata è stata trasmessa in chiaro da Mediaset. La diretta è andata su Canale 5, con streaming contemporaneo su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, con collegamenti e prepartita a partire dalle ore 20:40.

Con il 0-0 che non dà verdetti, le attenzioni ora si spostano al ritorno. Sarà lì, a fine aprile, che si deciderà quale tra Como e Inter raggiungerà la finale di Coppa Italia a San Siro. Nel frattempo, analisti e staff tecnici esamineranno gli errori e le opportunità emerse al Sinigaglia per ottimizzare la preparazione in vista della gara di ritorno.