Semifinale Coppa Italia, Como-Inter 0-0: equilibrio e occasioni mancate al Sinigaglia

Al Sinigaglia prevale l'equilibrio: Como e Inter si studiano, le opportunità non trasformano e la qualificazione resta in bilico per il ritorno a San Siro a fine aprile

Al termine della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter lo stadio Sinigaglia ha registrato uno 0-0. La partita, disputata con forte imprinting tattico, ha offerto poche occasioni nitide e numerosi aggiustamenti di modulo da entrambe le panchine.

Il pareggio lascia la qualificazione ancora aperta in vista del ritorno, in programma a fine aprile a San Siro, quando si decideranno gli accoppiamenti per la finale.

Il match: equilibrio e approcci cauti

Fin dai primi minuti la partita è apparsa come una sfida di studio. Entrambe le squadre hanno preferito limitare gli spazi e presidiare le linee di passaggio. Il confronto si è trasformato in un duello a centrocampo e in una prova di schemi più che di verticalizzazioni rischiose.

Il Como ha mantenuto un’intensa fase di contenimento, con intensità pressante sul possesso avversario e tentativi di sfruttare il dinamismo degli esterni. L’Inter ha risposto costruendo con pazienza e cercando l’errore avversario per poi provare la verticalizzazione. Le migliori occasioni sono nate da palloni lunghi e situazioni da fermo, gestite con attenzione dalle retroguardie.

Il ritmo non ha favorito azioni prolungate in area e ha messo in luce la capacità difensiva di entrambe le formazioni. Gli allenatori hanno privilegiato la copertura degli spazi e la gestione del possesso nei momenti chiave. Sul risultato finale inciderà soprattutto la gestione tattica nel ritorno, che definirà gli accoppiamenti per la finale.

Fasi salienti del primo tempo

Dopo un avvio di studio, nel primo tempo l’episodio più rilevante è stato il salvataggio di Martinez, scelto da Chivu tra i pali.

Ha respinto una conclusione potente di Nico Paz da fuori area.

Pochi minuti prima il Como aveva creato pericoli con l’azione personale di Vojvoda, il cui tiro di esterno è terminato vicino al palo.

La compagine lariana si è mostrata propositiva ma ha faticato a trovare il tiro giusto sotto porta.

Ripresa e momenti decisivi

La compagine lariana si è mostrata propositiva ma ha faticato a trovare il tiro giusto sotto porta. L’avvio della ripresa ha registrato un aumento dell’ardore offensivo dell’Inter, che ha alzato il baricentro per cercare il vantaggio.

Un traversone di Darmian si è trasformato in tiro e ha colpito il palo alla sinistra del portiere Butez. Poco dopo il Como ha risposto con una palla messa dentro da Smolcic, deviata da Alex Valle a due passi dalla porta.

La deviazione di Alex Valle non ha però trovato precisione sotto porta, episodio emblematico di una serata caratterizzata da opportunità create e non concretizzate.

Le scelte delle panchine e i cambi che hanno provato a sbloccare

Dopo l’occasione fallita da Alex Valle, le panchine hanno cercato soluzioni per rompere l’equilibrio. L’Inter ha sostituito Darmian, Çalhanoglu ed Esposito inserendo Dumfries, Zielinski e Thuram per aumentare la pericolosità offensiva. Il Como ha risposto con forze fresche: in campo Douvikas e Baturina. Nonostante i cambi, la trama della partita è rimasta sostanzialmente invariata. Sono rimasti pochi spazi per occasioni nitide e le sostituzioni non hanno prodotto un affondo decisivo.

Analisi tattica e spunti individuali

Dopo le sostituzioni e la diminuzione degli spazi la partita è rimasta bloccata. La fase difensiva ha prevalso su entrambe le formazioni.

Il Como ha gestito l’area con un’organizzazione compatta e poche concessioni agli avversari. L’Inter ha puntato sulla circolazione laterale e su alcune incursioni per cercare il varco.

Tra i singoli la coppia di centrocampo del Como ha fornito indicazioni positive nella gestione del possesso e nella protezione della linea difensiva. L’apporto offensivo di Nico Paz è stato tra gli elementi più incisivi della squadra.

Nell’Inter alcune prestazioni non hanno convinto pienamente e le scelte tecniche sono state oggetto di valutazione. I cambi non hanno prodotto l’affondo decisivo e la partita si è risolta senza episodi determinanti.

Resta da verificare l’impatto delle scelte tattiche in vista delle prossime partite e l’eventuale adattamento dei moduli per trovare maggiore profondità sulle fasce.

Paragone con la storia recente

Il pareggio per 0-0 mantiene la semifinale apertà. Entrambe le squadre dovranno decidere la qualificazione nel match di ritorno. Il risultato agevola il Como sul piano difensivo, avendo evitato di subire reti in trasferta. Per l’Inter resta l’esigenza di maggior concretezza sotto porta per sfruttare il fattore campo a San Siro.

Cosa resta e cosa aspettarsi per il ritorno

La riflessione principale riguarda la conversione delle occasioni in gol. La partita ha evidenziato come la fase realizzativa costituisca il vero discrimine nel doppio confronto. Il ritorno, fissato a fine aprile, diventa un appuntamento decisivo. Status fisico, scelte di panchina e lucidità sotto porta peseranno sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia.

La partita al Sinigaglia si è chiusa senza reti, lasciando aperta la semifinale e confermando dubbi su efficacia offensiva e scelte tattiche. Le due squadre dovranno correggere errori nella gestione fisica e nella lucidità sotto porta per il ritorno. Il verdetto rimane rinviato a San Siro, dove la qualificazione si deciderà nel confronto di ritorno.