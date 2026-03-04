Alcione-Giana 1-1 al Breda: il pareggio della Giana all’ultimo respiro

Alcione e Giana Erminio pareggiano 1-1 in una partita decisa da un gol di Invernizzi e dall'incornata vincente di Vitale: il match, diretto da Maria Marotta, ha visto continui cambi e momenti di tensione

Al Breda di Sesto San Giovanni si è disputata una partita intensa tra Alcione Milano e Giana Erminio, conclusa 1-1. La gara, diretta dall’arbitro Maria Marotta di Sapri, ha mostrato un predominio a tratti dei padroni di casa e una reazione d’orgoglio degli ospiti, capaci di ottenere il pari in pieno recupero.

Le fasi salienti hanno evidenziato pressing alto dell’Alcione Milano e rimessa compatta della Giana Erminio, con scelte tattiche che hanno condizionato le opportunità da rete. Le tendenze emergenti mostrano come la squadra ospite tenda a sfruttare i calci piazzati nelle fasi finali; il futuro arriva più veloce del previsto: la gestione dei minuti di recupero si conferma elemento decisivo. Il racconto proseguirà con i momenti chiave, le singole prestazioni e le possibili implicazioni per la classifica.

Lo svolgimento della partita

L’incontro è iniziato con l’Alcione più propositiva, decisa a sfruttare il vantaggio del campo. Nei primi minuti la squadra ha mostrato maggiore aggressività offensiva e alcuni tentativi di verticalizzazione. Un lancio lungo di Plescia è stato neutralizzato da Zenti. La Giana, allenata da Vinicio Espinal, ha privilegiato una fase di contenimento e ripartenze. Nella prima mezz’ora ha faticato a trovare ritmo e continuità.

Primo tempo e fasi di equilibrio

La prima frazione si è chiusa sullo 0-0 nonostante il predominio territoriale dell’Alcione. I biancorossi hanno costruito alcune azioni interessanti senza però concretizzare. L’occasione più chiara per la Giana è arrivata con un tentativo da distanza. Le squadre hanno mostrato equilibrio nella gestione della palla e nella transizione difensiva, con un vantaggio territoriale dell’Alcione che non si è tramutato in vantaggio numerico. Le tendenze emergenti mostrano come un pressing organizzato possa risultare decisivo nella ripresa; il secondo tempo ha offerto gli sviluppi che hanno poi inciso sulla classifica.

Rimonta e colpi di scena nel secondo tempo

Il secondo tempo ha mutato l’inerzia del match. L’Alcione è passata in vantaggio con un diagonale preciso di Invernizzi, entrato nella fase centrale della ripresa. Il gol ha premiato la pressione offensiva impostata dall’allenatore Giovanni Cusatis.

La risposta della Giana è stata organizzata e rapida. Sostituzioni mirate e maggiori inserimenti sulle fasce hanno creato superiorità numerica nei terzi offensivi. Le manovre hanno generato occasioni che hanno consentito alla squadra di recuperare il risultato, influendo direttamente sulla classifica.

Il pareggio e le decisioni arbitrali

Il pareggio è arrivato in pieno recupero a Sesto San Giovanni, al termine di una fase offensiva prolungata dell’Alcione. Su un traversone dalla sinistra di Lischetti la palla è stata colpita di testa da Marotta. La respinta del portiere Agazzi è giunta sui piedi di Vitale, che ha ribadito in rete. La fase finale della gara è stata inoltre segnata da controlli video: l’arbitro ha richiesto l’intervento della VAR/FVS su due episodi, entrambi scrutinati senza che fossero ravvisate irregolarità.

Analisi delle scelte tecniche

Dal punto di vista tattico l’Alcione ha confermato il 4-3-2-1, privilegiando ampiezza e inserimenti in zona offensiva. Le sostituzioni offensive hanno fornito maggiore dinamismo e hanno contribuito alla rete che pareva indirizzare la vittoria. La Giana ha risposto con un 3-5-2 più difensivo, puntando sulla densità a centrocampo e sulle sortite sulle fasce per creare pericoli. Le scelte degli allenatori hanno influenzato il ritmo del match e le occasioni negli ultimi minuti, con riflessi diretti sulla classifica.

Cambi e impatto dei giocatori subentrati

Le scelte di sostituzione hanno modificato la dinamica della partita e favorito il pareggio in pieno recupero. Gli ingressi di Invernizzi per l’Alcione e di Vitale per la Giana hanno inciso sia sul ritmo sia sulle opportunità offensive. I padroni di casa hanno preferito proteggere il vantaggio mantenendo uno schieramento più compatto. Gli ospiti hanno aumentato il pressing e hanno intensificato le azioni sulle fasce, trovando lo spazio per il recupero. Le tendenze emergenti mostrano come la gestione dei cambi in avvio di recupero stia diventando determinante nelle partite equilibrate; il futuro arriva più veloce del previsto: le scelte tattiche a partita in corso possono decidere esiti e posizioni in classifica.

Tabellino, formazioni e referenze

Il tabellino ufficiale registra il gol di Invernizzi (st 29′) per l’Alcione e il pareggio di Vitale (st 52′) per la Giana Erminio. Le reti hanno deciso l’esito di una partita equilibrata, con cambi che hanno inciso sulla dinamica del match.

Le formazioni schierate: Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Chierichetti, Pirola, Giorgetti, Renault; Lopes (19’st Tordini), Galli (1’st Lanzi), Olivieri; Bright (43’st Miculi), Pitou (19’st Invernizzi), Plescia. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Giana Erminio (3-5-2): Zenti; Previtali, Ferri, Duca (29’st Cannistrà); Albertini (31’st Occhipinti), Berretta (28’st Nelli), Marotta, Renda (36’st Lischetti), Ruffini; Samele, Galeandro (31’st Vitale). Allenatore: Vinicio Espinal.

Le tendenze emergenti mostrano che le sostituzioni hanno fornito soluzioni offensive e difensive immediate. Il futuro arriva più veloce del previsto: le scelte a partita in corso continueranno a pesare sulle posizioni in classifica e sugli sviluppi dei prossimi turni di campionato.

Arbitraggio e staff

La direzione di gara è stata affidata a Maria Marotta di Sapri, assistita da Massimiliano Starnini e Gian Marco Cardinali. In campo è stato presente un operatore FVS per le verifiche sulle azioni. Le decisioni del trio arbitrale, comprese le valutazioni su possibili interventi in area, non hanno modificato in modo sostanziale l’esito finale della partita.

La Giana esce dallo stadio Breda con un punto ottenuto grazie a determinazione e capacità di reazione. Le tendenze emergenti mostrano come le sostituzioni e la gestione della tensione negli ultimi minuti possano incidere sui risultati. Il futuro arriva più veloce del previsto: le scelte a partita in corso continueranno a pesare sulle posizioni di classifica e sugli sviluppi dei prossimi turni di campionato.