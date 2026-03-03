Guida alla semifinale Como-Inter: tattica, percorso e numeri del match

Anteprima completa della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter: percorsi in coppa, scelte tattiche e dati salienti

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia: un appuntamento che mette di fronte la sorpresa del campionato e una delle squadre più attrezzate della Serie A. L’incontro, in programma il 3 marzo 2026 alle ore 21:00, è il primo atto di un doppio confronto che assegnerà un posto per la finalissima all’Olimpico.

Per il Como si tratta di un traguardo storico: i lariani hanno raggiunto la semifinale partendo dai trentaduesimi e eliminando avversari di peso. La sfida tattica tra Cesc Fàbregas e Cristian Chivu aggiunge poi un ulteriore livello di interesse tecnico alla gara.

Percorsi in Coppa e rendimento stagionale

Il cammino del Como nella competizione è cominciato ad agosto: i lombardi hanno fatto fuori Südtirol, Sassuolo, Fiorentina e infine il Napoli ai rigori per approdare alla semifinale. Questo percorso lungo è indicativo di una squadra che ha saputo gestire molte insidie e mantenere continuità. In campionato il Como è stabile nelle zone alte con 48 punti, avendo segnato 46 gol e mostrando una solida organizzazione difensiva.

Dati e protagonisti

Dal punto di vista offensivo il protagonista principale è Tasos Douvikas, capocannoniere stagionale con 12 reti in tutte le competizioni, affiancato dall’argentino Nico Paz a quota 10. Il Como predilige un calcio propositivo, basato su palleggio e tecnica, con un 4-2-3-1 che valorizza le giocate degli interpreti offensivi.

Il cammino dell’Inter e i numeri della squadra nerazzurra

L’Inter è arrivata alla semifinale eliminando il Venezia (5-1) e il Torino (2-1). La squadra di Cristian Chivu presenta alcuni numeri interessanti in questa edizione di Coppa Italia: è tra le più concrete negli ultimi metri e ha costruito molte trasferte con la porta inviolata, elemento che sottolinea l’equilibrio difensivo del gruppo. Inoltre l’Inter ha realizzato gol importanti da fuori area nel torneo.

Statistiche utili per la gara

Tra gli elementi da tenere d’occhio ci sono le palle inattive e i colpi di testa: l’Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa in Serie A, mentre il Como è tra le formazioni che concedono meno gol di testa. Questi dettagli possono diventare determinanti in un confronto così equilibrato.

Aspetti tattici e scelte degli allenatori

La partita oppose due visioni: il Como di Fàbregas, con un approccio offensivo che mira a sfruttare la qualità tecnica degli esterni e del tridente, e l’Inter di Chivu, chiamata a bilanciare le energie tra Coppa e campionato. In panchina il confronto tra due tecnici con idee chiare rende la sfida dinamica dal punto di vista degli aggiustamenti tattici.

Formazioni e ruoli chiave

Nel match di andata le scelte iniziali videro il Como schierato con un 4-3-3 che punta su Vojvoda, Nico Paz e Douvikas in avanti, mentre l’Inter risponde con un 3-5-1-1 dove Martinez è il portiere di riferimento e la mediana è affidata a giocatori in grado di gestire il possesso. L’arbitro designato per la gara è Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Il match al Sinigaglia: cronaca e riflessi sul ritorno

La partita al Sinigaglia è stata combattuta e terminata sullo 0-0: i padroni di casa hanno creato pressione alta nella fase iniziale e costruito le occasioni più nitide, mentre l’Inter ha mostrato maggiore possesso palla nella ripresa senza però trovare la giocata vincente. Il risultato rimanda ogni verdetto al ritorno, in programma a Milano, rendendo il confronto ancora più aperto.

Per il Como un pareggio casalingo vale come conferma del valore mostrato fin qui e può rappresentare un vantaggio psicologico in vista del match di ritorno. Per l’Inter, nonostante il pareggio, resta l’esigenza di trovare continuità e certezze in prossimità degli appuntamenti di campionato, con un occhio al Derby di Milano.

Dove vedere la partita

La semifinale d’andata è stata trasmessa in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5) e disponibile anche sulle piattaforme di streaming legate al gruppo. Inoltre i canali del club hanno fornito aggiornamenti e approfondimenti pre e post partita per seguire la diretta e le interviste.

In definitiva, questo primo episodio di Como-Inter lascia aperti tutti i discorsi: tattica, gestione delle energie e dettagli da palla inattiva saranno probabilmente i temi decisivi nel doppio confronto verso la finale all’Olimpico.