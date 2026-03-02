Parabiago perde di misura con la Capitolina e la cadetta vince 36-34

Parabiago esce sconfitto per un punto da Roma dopo un primo tempo convincente; la cadetta trionfa 36-34 e il club guarda avanti con fiducia

Il Rugby Parabiago ha vissuto una domenica di emozioni contrastanti: la prima squadra è stata sconfitta sul filo del rasoio a Roma dall’U.R. Capitolina per 21-20, mentre la cadetta ha conquistato un successo fondamentale sul proprio campo battendo Casalmaggiore 36-34.

Questi risultati mostrano una realtà sportiva in cui determinazione e piccoli dettagli decidono gli esiti delle gare.

Il confronto in trasferta, disputato al Campo dell’Unione n. 1, è stato caratterizzato da un equilibrio prolungato e da una ripresa in cui i padroni di casa sono stati più efficaci nella gestione dei momenti chiave. Nonostante il rammarico per il risultato, la prova del Parabiago ha offerto spunti utili su cui lavorare in vista dei prossimi impegni.

La cronaca della partita a Roma

Nel primo tempo il ritmo è stato alto e i rossoblù sono riusciti a trasformare la pressione in punti, andando a segno con due mete che hanno permesso di chiudere la prima frazione avanti 14-8. Il Parabiago ha mostrato buona organizzazione offensiva e capacità di finalizzare le azioni costruite.

Secondo tempo e gestione degli episodi

La ripresa ha visto la Capitolina alzare il livello di intensità e mettere in difficoltà gli ospiti, che hanno faticato a mantenere ordine e lucidità nei momenti decisivi. La partita è rimasta in equilibrio fino agli istanti finali: la squadra di casa ha capitalizzato i singoli episodi e, con una maggiore concretezza, ha chiuso avanti di un punto. Sul piano tecnico sono emersi alcuni errori di disciplina e lettura delle situazioni che, sommati, hanno inciso sul risultato.

Le note tecniche e i protagonisti

Il tabellino riporta una sequenza di marcature ravvicinate: ad aprire le marcature è stato Rossi con un calcio piazzato, quindi le mete di Salvetti e Cornejo hanno messo il Parabiago in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa Buchalter ha segnato per la Capitolina, poi i calci hanno determinato il fitto scambio di punteggio fino al definitivo 21-20. Alberto Rossi è stato indicato come player of the match per la sua influenza nella costruzione del risultato.

I numeri dei calci chiave sono significativi: la Capitolina ha chiuso con Rossi 4/6 mentre per Parabiago Silva Soria ha realizzato 4/5; inoltre la partita è stata vivace dal punto di vista disciplinare con tre cartellini gialli sventolati nell’arco dell’incontro (47’ Nadali, 67’ Bertoni, 77’ Graziani). Le condizioni del campo erano discrete e la giornata assolata ha visto la presenza di circa 250 spettatori.

Al termine dell’incontro l’Head Coach Daniele Porrino ha evidenziato come il primo tempo sia stato giocato bene, con ritmo e spettacolo. Tuttavia ha sottolineato che «alcuni errori nei momenti chiave» hanno impedito al gruppo di ottenere un risultato diverso, complimentandosi nel contempo con la Capitolina per la tenuta mostrata per tutti gli 80 minuti.

La vittoria della cadetta e il valore del percorso

Sul fronte delle formazioni giovanili e secondarie, la cadetta del Parabiago ha firmato una prova di carattere battendo Casalmaggiore 36-34 in una gara equilibrata e molto fisica. Il confronto ha rispettato le attese e si è deciso nei dettagli, con il Parabiago capace di contenere un avversario più pesante grazie a pazienza e una difesa solida che ha fatto la differenza nei momenti critici.

Le parole del coach della cadetta

Il tecnico Cristian Agresta ha sottolineato la soddisfazione per l’applicazione del piano di gioco preparato durante la settimana. Ha spiegato come l’obiettivo fosse portare in campo il lavoro svolto e come, nonostante le difficoltà fisiche e l’esperienza degli avversari in alcune posizioni, la squadra abbia mostrato determinazione fino all’ultimo minuto, trovando infine il calcio di punizione che ha sancito la vittoria.

Cosa attende il club

Il calendario offre subito nuove opportunità per voltare pagina: Domenica 15 marzo il Parabiago torna ad affrontare il pubblico di casa, con un doppio appuntamento che inizierà alle 12:30 con la sfida di Serie C tra Parabiago e Mantova, seguita alle 14:30 dal match di Serie A contro il Livorno. Saranno occasioni importanti per mettere a frutto i correggenti emersi e per ricaricare il morale dopo la sconfitta in trasferta.

Osservazioni finali

La giornata rappresenta un mix di amarezza e fiducia: la sconfitta per un punto ricorda quanto il rugby sia fatto di dettagli, mentre la vittoria della cadetta dimostra la solidità del vivaio e la capacità del club di reggere i momenti difficili. Lavoro tecnico, coesione e attenzione ai particolari saranno gli aspetti su cui il Parabiago concentrerà l’allenamento nelle prossime settimane.