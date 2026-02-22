Como vince all’Allianz Stadium e riapre la lotta per la Champions; l’Inter non fallisce a Lecce

Il Como sorprende la Juventus con un 2-0 all'Allianz Stadium e si porta a un punto dai bianconeri; l'Inter mantiene il comando della classifica vincendo a Lecce e rafforza il vantaggio sul Milan

La ventiseiesima giornata di campionato ha consegnato due risultati che ridisegnano gli equilibri nella parte alta della classifica. Al termine di due prestazioni difensive solide e qualche errore avversario, il Como espugna l’Allianz Stadium con un netto 2-0 mentre l’Inter passa 2-0 al Via del Mare contro il Lecce, consolidando così il primato.

Entrambe le gare mettono in evidenza come dettagli tattici, cambi decisivi dalla panchina e singoli episodi possano influire sulla corsa verso l’Europa e sul destino dello scudetto.

Como-Juventus: la vittoria che rialza le ambizioni lariane

All’Allianz Stadium il Como ha costruito il successo approfittando di spazi concessi e di qualche imprecisione della retroguardia juventina. La partita si sblocca con il tiro di Vojvoda, un mancino potente che, leggermente deviato da un intervento di Miretti, sorprende il portiere bianconero Di Gregorio. È un gol che arriva alla prima vera occasione per gli ospiti e che cambia subito la prospettiva del match: la Juventus perde fiducia e fatica a trovare ritmo, mentre il Como si arrocca con ordine e organizza ripartenze efficaci. In un confronto così equilibrato, l’episodio iniziale si rivela determinante per il morale e per il controllo del gioco.

Le chance e gli errori che hanno deciso il match

Nel primo tempo la Juventus ha avuto un’opportunità importante con Openda, che però ha sprecato cercando una soluzione troppo fine, mentre il Como ha rischiato di chiudere il primo tempo con un raddoppio sfiorato: Da Cunha, approfittando di un disimpegno avventuroso di Di Gregorio su retropassaggio, si trova a tu per tu con la porta ma il suo tiro a porta vuota si stampa sulla traversa. Si trattano qui di micro-episodi che spesso decidono partite tirate: un episodio difensivo può aprire la strada alla vittoria o, al contrario, costare la partita.

Secondo tempo e sigillo sul match

Nel secondo tempo il Como non si accontenta: mantiene pressione e trova il raddoppio al 61′ con un’azione costruita da Da Cunha che mette in profondità per Caqueret, bravo a inserirsi alle spalle della difesa e ad appoggiare il pallone in rete. Il 2-0 sposta definitivamente l’inerzia e permette ai lombardi di amministrare il vantaggio nel finale, mentre la Juventus prova a reagire ma colpisce solo il palo con una punizione di Koopmeiners. Con questo successo il Como sale a 45 punti, scavalcando e riaprendo la lotta per i posti utili per la champions league: la squadra ora è a un solo punto dalla Juventus, ferma a 46 e scivolata in quinta posizione.

Inter-Lecce: gestione e soluzioni dalla panchina

A Lecce l’Inter ha mostrato pragmatismo e capacità di sfruttare i cambi per risolvere una partita bloccata. La fase iniziale vede gli ospiti cercare le corsie esterne con insistenza, ma la squadra salentina resiste bene e il portiere Falcone compie due interventi decisivi per mantenere lo 0-0. Il ritmo cresce nella ripresa, e non manca un episodio controverso: un gol di marca nerazzurra viene annullato dopo la revisione del VAR per un fuorigioco dell’attaccante coinvolto, a testimonianza di quanto la tecnologia influisca sulle valutazioni in partita e sulla gestione degli spazi offensivi.

Cambi decisivi e la chiusura della partita

Le scelte del tecnico cambiano l’esito dell’incontro: l’ingresso di Mkhitaryan si rivela determinante, perché al 75′ l’armeno sfrutta una sponda sui calci d’angolo e mette dentro l’1-0 con il destro, sbloccando così la gara. Settantasette minuti dopo, ancora su azione da corner e su calcio d’angolo battuto da Dimarco, è Akanji a salire più alto per il colpo di testa che vale il 2-0. La partita si chiude senza rischi per l’Inter, che gestisce il vantaggio e può guardare con fiducia all’impegno europeo successivo contro il Bodo/Glimt.

Implicazioni in classifica e scenari aperti

Il successo dell’Inter a Lecce permette ai nerazzurri di rafforzare la leadership portandosi a +10 sul Milan, un margine significativo in ottica scudetto. Parallelamente, la vittoria del Como riapre la corsa ai posti utili per l’Europa: la zona Champions torna a essere un obiettivo raggiungibile per più squadre, con vantaggi e pressioni che potrebbero influire sulle scelte tattiche nelle giornate a venire. In campionati così combattuti, la combinazione di solidità difensiva, efficacia nei calci piazzati e gestione delle sostituzioni può essere la chiave per trasformare una stagione promettente in un traguardo storico.