Dove vedere Alcione Milano-Pergolettese e le probabili formazioni per la serie c

Tutte le informazioni pratiche per seguire Alcione Milano-Pergolettese: modalità di visione in streaming, situazione di classifica, possibili undici titolari e scenari tattici per il match del 21 febbraio 2026

La sfida tra Alcione Milano e Pergolettese si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:30 e vale per la 28ª giornata del Girone A di Serie C. Da una parte c’è una formazione di casa in cerca di conferme nella corsa ai posti alti; dall’altra una squadra ospite intenzionata ad allontanarsi dalla zona playout.

In questo articolo troverai le opzioni per seguire la partita in diretta, il quadro delle formazioni probabili e un’analisi del momento di entrambe le compagini.

Come seguire la partita in diretta: opzioni streaming e tv

La gara è disponibile in streaming gratuito per gli utenti registrati alle piattaforme di scommesse che hanno attivato il servizio live: in particolare Sisal, GoldBet e Lottomatica offrono la visione previa apertura di un conto e un deposito minimo. Attivando il profilo si ottiene accesso al palinsesto live e a statistiche in tempo reale su formazioni e giocatori, con la possibilità di guardare l’incontro sia da desktop sia da dispositivi mobili.

Queste soluzioni sono pensate per chi cerca una visione immediata e senza costi aggiuntivi oltre al requisito del deposito iniziale: si consiglia comunque di verificare termini e condizioni sul sito della piattaforma scelta prima di procedere con la registrazione, per comprendere limiti e requisiti per lo streaming gratuito.

Lo stato delle squadre e i numeri chiave

L’Alcione Milano, allenata da Giovanni Cusatis, arriva al match in una posizione di classifica favorevole: è quinta con 43 punti, ad appena un punto dal quarto posto e a sei dal terzo. I dati casalinghi parlano chiaro: in 12 gare interne la squadra ha ottenuto 23 punti con 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, segnando 16 reti e subendone solo 6. Questi numeri mostrano una formazione solida, soprattutto in difesa, capace di esprimere un gioco compatto davanti al proprio pubblico.

Momento di forma dell’Alcione

Dopo la battuta d’arresto contro il Renate, l’Alcione ha raccolto 7 punti nelle ultime tre partite, con successi importanti su Arzignano Valchiampo e Vicenza e un pareggio a reti inviolate con l’Ospitaletto. Questo filotto di risultati ha aumentato la fiducia del gruppo e messo in luce una squadra che sa gestire le gare contro avversari di diverso profilo.

Pergolettese: obiettivi, rendimento e psicologia

La Pergolettese di Mario Tacchinardi affronta la trasferta con l’obiettivo dichiarato di allontanarsi dalla zona playout: la formazione è quartultima con 26 punti, a tre lunghezze dalla salvezza tranquilla. Fuori casa il rendimento è stato altalenante: 14 gare esterne hanno fruttato 15 punti, con 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, 15 gol segnati e 19 subiti.

Segnali positivi dai risultati recenti

Nonostante le difficoltà, la Pergolettese presenta un periodo di ripresa, avendo collezionato due successi consecutivi contro Dolomiti bellunesi e Union Brescia, entrambi per 2-1. Questi risultati indicano un miglioramento nell’approccio mentale e nella capacità di chiudere le partite nei momenti decisivi, elementi che possono risultare determinanti in una trasferta difficile come quella a Milano.

Probabili formazioni e scelte tattiche

Le scelte tecniche orientative vedono l’Alcione schierata con un 3-4-1-2: tra i possibili titolari figurano Agazzi tra i pali; Stabile, Ciappellano e Miculi in difesa; Renault, Bright, Bonaiti e Dimarco a centrocampo; Invernizzi dietro la coppia offensiva Samele-Palombi. Questo schema privilegia copertura e transizioni rapide sulle fasce.

La Pergolettese potrebbe invece affidarsi a un 3-4-2-1 con Cordaro in porta; Tonoli, Bignami e Stante in retroguardia; Albertini, Careccia, Arini e Capoferri a centrocampo; Basili e Jaouhari dietro l’unica punta Parker. La disposizione mira a mantenere equilibrio in mediana e sfruttare le ripartenze.

Pronostico e scenari di gioco

Per caratteristiche e fattore campo, l’Alcione Milano parte con un piccolo vantaggio: la squadra tende a imprimere ritmo e a cercare il controllo della partita, mentre la Pergolettese dovrebbe puntare su ordine e compattezza, cercando di colpire in contropiede o sugli episodi. Un’ipotesi credibile è l’1X con copertura sul pareggio e una tendenza verso under 2.5 gol, vista la solidità difensiva casalinga e l’approccio prudente degli ospiti.

Risultati probabili includono un 1-0 per l’Alcione oppure un 1-1 in caso di partita più equilibrata: la contingenza del momento e le scelte tattiche di mister Cusatis e Tacchinardi saranno ovviamente decisive sullo sviluppo dell’incontro.

Informazioni pratiche e consigli per gli spettatori

Ricordiamo che la visione in streaming richiede registrazione e il rispetto delle condizioni delle piattaforme che offrono il servizio. Per chi segue la partita dal vivo o in diretta, l’attenzione va posta su eventuali variazioni negli schieramenti all’ultimo minuto e sugli aggiornamenti degli staff tecnici, che possono modificare l’assetto tattico rispetto alle probabili formazioni.

Per gli appassionati di Serie C è una partita da seguire con attenzione, sia per il valore in classifica sia per le implicazioni tecniche.