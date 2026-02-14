Milan in rimonta: modric regala i tre punti al san siro contro il pisa

il milan ottiene un successo fondamentale contro il pisa grazie a una rete di modric nei minuti conclusivi, mantenendo la pressione sulla vetta e interrompendo il tabù contro le neopromosse

Il Milan resta attaccato alle posizioni di vertice grazie a una giocata nel finale di Luka Modric, che ha rotto l’equilibrio e consegnato i tre punti alla squadra rossonera. Il successo interrompe, inoltre, un filotto poco convincente contro le neopromosse: il Pisa, pur rimasto in partita fino all’ultimo, non è riuscito a impedire la rimonta milanista nelle battute decisive.

La partita ha messo di fronte due squadre con obiettivi diversi ma determinazione simile: il Milan cercava continuità per la corsa al titolo, il Pisa puntava a sfruttare la compattezza e la velocità nelle ripartenze. Nei primi minuti i toscani hanno creato il primo brivido al 32’: Moreo ha lanciato Stojilkovic in profondità, ma l’intervento pronto di Maignan ha sventato la minaccia uscendo dall’area e chiudendo lo specchio. Dopo quel momento i rossoneri hanno preso campo e al 39’ sono riusciti a sbloccare il risultato: un cross dalla destra ha trovato l’inserimento di Loftus-Cheek, che di testa ha battuto Aebischer per l’1-0.

La ripresa è stata segnata da cambi tattici importanti. Allegri ha tolto Nkunku per inserire Füllkrug, scelta pensata per dare peso all’attacco: il nuovo entrato ha subito partecipato alle azioni offensive e ha generato l’occasione che avrebbe visto Rabiot protagonista, poi annullata per un tocco di mano precedente. Al 54’ il Milan ha sfiorato il raddoppio con un’azione ben costruita, ma la mancanza di precisione nell’ultimo passaggio ha sprecato l’opportunità, e il Pisa ne ha approfittato, trovando il pareggio sfruttando gli errori avversari e riportando l’incontro in parità.

La reazione dei nerazzurri non è stata solo difensiva: il Pisa ha continuato a cercare il gioco nelle transizioni, provando a scardinare la retroguardia milanista con rapide verticalizzazioni e occupazioni di spazio efficaci. Quel forcing ha fatto alzare la tensione e ha costretto il Milan a rincorrere per diversi minuti, con i padroni di casa obbligati a riorganizzarsi per riprendere in mano la partita.

A spezzare l’equilibrio ci ha pensato l’esperienza. Modric, con una giocata di grande qualità nei minuti finali, ha trovato la soluzione decisiva: un tiro di classe che ha cambiato l’inerzia del match e ha permesso al Milan di portare a casa i tre punti. È stata la conferma che, in gare tirate e risolte sul filo, la lucidità dei veterani fa spesso la differenza.

Sul piano della classifica, la vittoria mantiene il Milan vicino alla vetta e ridà fiducia allo spogliatoio, interrompendo quel piccolo tabù contro le neopromosse. Il Pisa esce dal campo con la consapevolezza di poter creare problemi anche a formazioni di alto livello: la squadra ha mostrato coraggio nelle ripartenze e una buona organizzazione difensiva, aspetti su cui lavorare per migliorare la concretezza sotto porta.

Tatticamente il Milan ha alternato momenti di possesso controllato a fasi più aggressive, sfruttando gli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti; il Pisa ha puntato sulle transizioni veloci e sulla compattezza difensiva. Le sostituzioni hanno inciso sul risultato, con interpreti subentrati capaci di dare nuova linfa. Ora il calendario offrirà un altro banco di prova: sarà interessante vedere se entrambe le squadre confermeranno gli aggiustamenti provati oggi.