Olimpia Milano Trionfa su Treviso in una Partita Intensa e Avvincente

Olimpia Milano conquista la vittoria contro Nutribullet Treviso

La sfida tra Olimpia milano e Nutribullet Treviso si è rivelata un impegno arduo per i biancorossi, che hanno dovuto lottare fino all’ultimo per conquistare il successo. Con un punteggio finale di 76-71, Milano ha dimostrato la propria determinazione, ma non senza difficoltà.

La partita ha visto alternarsi momenti di grande intensità a fasi di incertezze, rendendo l’esito incerto fino ai minuti finali.

Il primo tempo: un avvio incerto

Il match ha avuto inizio con l’Olimpia che, nonostante le aspettative, ha faticato a trovare il ritmo giusto. Dopo un inizio timido, i milanesi sono riusciti a trovare la loro vena offensiva grazie a tre triple consecutive, messe a segno da Marko Guduric, Armoni Brooks e Shavon Shields, portandosi sull’11-4. Tuttavia, la gestione del pallone ha mostrato delle lacune, con alcune palle perse che hanno permesso a Treviso di rispondere con un parziale di 10-2 e di ribaltare la situazione.

Il ribaltamento di fronte

La squadra di Treviso ha trovato un vantaggio momentaneo, ma un tiro da tre punti di Nico Mannion ha riportato Milano in testa, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 16-15. Nonostante un buon avvio, l’Olimpia ha dovuto affrontare nuovamente la reazione di Treviso, che ha trovato in Kruize Pinkins e Abdur-Rakhman i propri riferimenti offensivi, riuscendo a mantenere il punteggio in equilibrio.

Il secondo tempo: la lotta continua

Nel secondo tempo, l’Olimpia ha mostrato segni di ripresa: Zach LeDay ha finalmente trovato la via del canestro e, insieme a Bryant Dunston, ha cercato di dare una spinta decisiva alla squadra. Milano ha così guadagnato il suo primo vantaggio in doppia cifra, ma la risposta di Treviso è stata immediata, costringendo Coach Poeta a chiamare un timeout.

Momenti critici

Il vantaggio di undici punti è evaporato rapidamente, con un parziale di 0-7 in favore della squadra di casa. Milano ha cercato di riprendersi, ma la pressione di Treviso ha continuato a farsi sentire. Un canestro di Mannion ha chiuso il terzo quarto sul punteggio di 57-52, ma il finale era ancora tutto da scrivere.

Il finale: un successo sofferto

Negli ultimi minuti, la tensione si è fatta palpabile. Milano ha tentato di allungare il vantaggio con un’altra tripla di Brooks, ma Treviso ha continuato a rispondere colpo su colpo, riportandosi a meno due punti. A un minuto dalla fine, Quinn Ellis ha mostrato grande freddezza, contribuendo a mantenere il vantaggio di Milano. Nonostante i tentativi finali da parte di Treviso, il punteggio si è chiuso su 76-71, confermando la vittoria dei biancorossi.

Questa partita, sebbene non sia stata tra le migliori per l’Olimpia, ha messo in evidenza la forza del gruppo, capace di resistere anche nei momenti di difficoltà. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, con la consapevolezza che ogni partita rappresenta un’opportunità per migliorare e consolidare il proprio gioco.