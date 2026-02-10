Alcione Milano: Intervista Esclusiva con Mister Campisi sulla Squadra Primavera

Mister Campisi Rivela il Progetto dell'Alcione Milano: Innovazione nel Settore Giovanile e Strategia per la Promozione.

L’Alcione Milano sta vivendo una stagione intensa nel campionato di Primavera 3, dove si sta battendo per ottenere un posto in Primavera 2. La squadra, sotto la guida del mister Luisito Campisi, ha mostrato notevoli progressi, facendo registrare risultati sorprendenti e attirando l’attenzione per la crescita dei suoi giovani talenti.

Questo articolo esplora il cammino dell’Alcione Milano, le sfide affrontate e le strategie adottate per promuovere i giovani calciatori nel mondo del professionismo.

La stagione in corso e le ambizioni della squadra

Attualmente, l’Alcione si trova a competere nelle posizioni alte della classifica, con la speranza di accedere ai playoff. Campisi ha commentato con entusiasmo: “La nostra stagione sta superando le aspettative. Siamo in competizione con squadre esperte e il nostro obiettivo è portare il maggior numero possibile di ragazzi in prima squadra.” Questa filosofia di sviluppo giovanile è diventata un marchio distintivo del club.

Il percorso verso la promozione

Il mister ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto nel settore giovanile, evidenziando come la vittoria nel campionato Juniores Nazionali nel 2026-24 abbia posto le basi per il successo attuale. “La cultura del lavoro e l’ambizione sono fondamentali per noi,” ha affermato, spingendo i suoi ragazzi a dare il massimo in campo.

Nonostante le sfide, il mister è convinto che i risultati ottenuti siano il frutto di un impegno collettivo e di una visione chiara per il futuro. La squadra ha già visto diversi giovani emergere, come Caremoli e Rebaudo, che sono riusciti a fare il loro debutto in prima squadra.

Il modello di crescita dell’Alcione

Il progetto dell’Alcione non si limita a ottenere risultati sul campo, ma mira anche a creare un ambiente fertile per la crescita dei giovani calciatori. “Esistono due approcci nel settore giovanile: uno è quello di puntare solo ai risultati, l’altro è quello di investire nella crescita dei ragazzi,” ha spiegato Campisi.

Il tecnico ha evidenziato come il club stia lavorando per mantenere un canale diretto tra il vivaio e la prima squadra, creando opportunità per i ragazzi di affacciarsi al calcio professionistico. Questo approccio ha già portato alla promozione di diversi talenti, che stanno dimostrando di essere pronti per il grande salto.

Le sfide del calcio giovanile in Italia

Il calcio italiano si trova ad affrontare sfide significative, soprattutto per quanto riguarda l’affermazione dei giovani talenti. Campisi ha suggerito che una delle soluzioni potrebbe essere l’aumento del numero di squadre U23, per accelerare il processo di integrazione dei ragazzi nel mondo professionistico. Tuttavia, ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di uniformità nelle regole tra le varie leghe, che potrebbe ostacolare i progressi.

“È fondamentale che ci sia un coordinamento tra le diverse categorie, affinché i giovani possano avere opportunità concrete di sviluppo,” ha affermato Campisi. Inoltre, ha messo in evidenza la necessità di riformare le politiche riguardanti il numero di stranieri nelle squadre, per garantire un maggiore spazio ai giovani talenti locali.

Il futuro dell’Alcione Milano e del calcio giovanile

Secondo lui, la tecnica e la creatività devono tornare al centro dell’allenamento giovanile, poiché negli ultimi anni si è dato troppo spazio all’aspetto fisico e tattico.

