Un derby lombardo che promette spettacolo e tensione al Forum di Milano.

Un derby ricco di storia e rivalità

Il derby lombardo tra Olimpia Milano e Pallacanestro Varese è uno degli eventi più attesi nel panorama cestistico italiano. La sfida, che si svolgerà al Forum di Milano, rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di grande emozione per i tifosi di entrambe le squadre. Con una storia che conta ben 191 incontri, ogni partita è un capitolo unico di rivalità e passione.

Le condizioni delle squadre

Attualmente, l’Olimpia Milano si trova al 5° posto in classifica, a soli 4 punti dalla vetta, mentre Varese occupa il 12° posto, con un margine di sicurezza di appena 4 punti dalla zona retrocessione. Milano arriva a questa sfida con rinnovata fiducia, grazie alla recente vittoria in Eurolega contro il Panathinaikos, mentre Varese deve affrontare un momento difficile, reduce da una pesante sconfitta contro Brescia e con una difesa che ha mostrato evidenti fragilità, subendo una media di 98.1 punti a partita.

Le assenze e i recuperi

In vista del match, entrambe le squadre devono fare i conti con assenze significative. Milano recupera il capitano Ricci e Flaccadori, ma dovrà rinunciare a Mirotic, Nebo e Causeur. Dall’altra parte, Varese si affida al ritorno di Kiefer Sykes, che ha avuto un inizio di stagione travagliato a causa di infortuni. La gestione del minutaggio sarà cruciale per Milano, che si prepara a un doppio turno in trasferta in Eurolega, mentre Varese dovrà trovare la forza per contrastare l’attacco milanese, che ha già dimostrato di poter segnare oltre 100 punti in diverse occasioni.

Un evento da non perdere

La partita non è solo un confronto tra due squadre, ma anche un momento di celebrazione per il basket lombardo. L’Olimpia Milano onorerà Toni Cappellari, storico general manager della squadra, inserendolo nella propria Hall of Fame. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della storia e della tradizione nel mondo del basket, rendendo il derby ancora più speciale. I tifosi possono aspettarsi una serata ricca di emozioni, con un’atmosfera elettrica che solo un derby può offrire.