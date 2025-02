Un match combattuto che lascia l'Alcione in zona playoff, ma con rammarico per la vittoria sfumata.

Un inizio di partita difficile per l’Alcione

Nel giorno del suo compleanno, il mister Cusatis si è trovato di fronte a una sfida complessa contro il Caldiero Terme, una squadra in lotta per la salvezza. L’Alcione Milano, desideroso di tornare alla vittoria, ha faticato a trovare il ritmo giusto, lasciando spazio a una difesa avversaria ben organizzata. La prima frazione di gioco ha visto i veneti prendere il sopravvento, approfittando di un errore della retroguardia orange per sbloccare il punteggio con un gol di Florio al 40’ minuto. Questo episodio ha messo a nudo le fragilità difensive dell’Alcione, che ha dovuto affrontare una situazione di svantaggio in un momento cruciale del match.

La reazione dell’Alcione e il pareggio di Samele

Nonostante il gol subito, l’Alcione non ha mollato e ha continuato a lottare per raddrizzare la situazione. L’assenza di Kevin Bright si è fatta sentire, ma la squadra ha dimostrato carattere e determinazione. A dieci minuti dalla fine, l’Alcione ha trovato il gol del pareggio grazie a Samele, che ha capitalizzato un rigore parato a Palombi, dimostrando prontezza e opportunismo. Questo gol ha riacceso le speranze dei tifosi e ha interrotto una serie negativa di risultati, mantenendo l’Alcione in zona playoff. La squadra ha mostrato segni di ripresa, ma la sensazione di un’opportunità persa aleggiava nell’aria.

Prospettive future e la trasferta contro il Novara

Con il pareggio contro il Caldiero Terme, l’Alcione Milano si prepara ora per una trasferta cruciale contro il Novara. Questa partita rappresenta un’importante occasione per ritrovare slancio e morale, elementi fondamentali per affrontare il prosieguo della stagione. La squadra dovrà lavorare sodo per migliorare la propria difesa e trovare maggiore incisività in attacco. La sfida contro il Novara sarà un test fondamentale per capire se l’Alcione è in grado di competere ai massimi livelli e mantenere viva la speranza di un posto nei playoff. I tifosi attendono con ansia di vedere se la squadra riuscirà a trasformare le buone prestazioni in vittorie concrete.