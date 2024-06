La giacca in maglia degli Azzurri si ispira a quella della Nazionale del 1928

La Nazionale italiana vestirà una divisa firmata Giorgio Armani in occasione degli Europei di calcio in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

La divisa firmata Armani

La nuova divisa della Nazionale è composta da un completo con giacca blu di cotone a due bottoni, con la scritta Italia sul retro. I pantaloni invece sono dritti e in denim e la camicia è azzurra.

La giacca in maglia prende ispirazione da quella indossata dalla Nazionale nel 1928. Anche la grafica dello stemma sul taschino alto riprende la divisa del 1928.

La collaborazione tra Armani e Figc

Spiegano dalla casa di moda che l’iniziativa di realizzare le divise “si inserisce nel piano di collaborazione quadriennale, firmato nel 2019 da Giorgio Armani con Figc (Federazione italiana giuoco calcio), per la creazione del guardaroba formale Emporio Armani per la nazionale italiana di calcio, la under 21 e la nazionale femminile.”

Continua dunque il sodalizio tra Armani e lo sport. La maison ha all’attivo diverse partnership, tra cui la sponsorizzazione con il Napoli calcio e la produzione delle divise realizzate per la Fisi-Federazione italiana sport invernali.