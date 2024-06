In piazza Duca d'Aosta verrà allestita Casa Azzurri, dove troveremo maxischermi con zone relax e chioschi

Dal 14 giugno al 14 luglio si terrà l’edizione 2024 degli Europei di calcio in Germania. L’Italia di Luciano Spalletti giocherà per riaffermare il titolo guadagnato tre anni fa contro l’Inghilterra.

Per chi abita a Milano sarà possibile assistere alle partite su dei maxischermi speciali.

I maxischermi in piazza Duca d’Aosta

In piazza Duca d’Aosta verrà allestita in occasione degli Europei Casa Azzurri, un punto di incontro per tutti i tifosi. L’attenzione non sarà però solo sul calcio, ma troveremo anche pattinaggio e skateboarding, con piste interamente dedicate.

La Fan Zone di Coca-Cola, nella parte della piazza verso via Lepetit, sarà attrezzata con maxischermi nei quali poter seguire le partite degli Europei. Ci saranno anche chioschi e zone relax per i tifosi per poter godere al meglio l’intera esperienza.

Casa Azzurri

Ancora non si conosce interamente il programma di Casa Azzurri, ma sappiamo già che ci sarà una mostra sulle Nazionali italiane, in cui verrà illustrata la storia e i successi delle squadre, maschili, femminili e giovanili. E, ovviamente, massima attenzione per Italia-Albania il 15 giugno!