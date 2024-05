L'Inter da Zhang passa nelle mani di Oaktree: è arrivato il comunicato ufficiale dei campioni d'Italia

Il club nerazzurro passa a Oaktree, è ufficiale. Dopo otto anni di presidenza di Steven Zhang, il fondo statunitense ha comunicato il passaggio di proprietà dell’Inter.

Cambio di presidenza per l’Inter

L’Inter cambia proprietario e passa sotto la gestione del fondo statunitense Oaktree, che aveva concesso un prestito triennale di 395 milioni di euro a Zhang, poiché la società versava in cattive acque. Nell’anno 2020-2021, Oaktree ha fornito alle holding dell’Inter le risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del Club e continuare ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti.

«Oaktree è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder».

L’obiettivo del nuovo Presidente è lavorare a stretto contatto con l’attuale team di gestione dell’Inter, con i partner, con la lega e con gli organi di governo dello sport per garantire il buon successo del club, concentrandosi su una visione di crescita sostenibile e di successo, fa sapere l’Inter con un comunicato.

Le prime parole della tifoseria nerazzurra

Dopo 8 anni e 7 trofei finisce l’era di Steven Zhang, che lascia come secondo presidente più vincente della storia. La Curva Nord dell’Inter ha ringraziato e salutato Steven Zhang per il contributo dato alla storia della squadra e i grandi successi ottenuti, augurandogli il meglio per la sua vita professionale e privata.

Inoltre, la tifoseria si è detta fiduciosa per l’arrivo del presidente Oaktree. La Nord esprime, infatti, profonda speranza nel progetto del nuovo presidente, affinché si possa garantire sempre il rispetto della storia e della gente che rappresenta l’Inter a Milano, in Italia e nel mondo.