"È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l'Ambrogino d'oro" spiega il sindaco

Beppe Sala ha invitato l’Inter al Comune di Milano dopo la vittoria dello scudetto nel derby con il Milan.

La proposta di Sala

La proposta di Sala è quindi di far venire i giocatori dell’Inter a Palazzo Marino e c’è anche l’idea di conferire loro l’Ambrogino d’oro.

Spiega il sindaco: “Inviteremo l’Inter a Palazzo Marino. Per evitare polemiche visto il mio interismo, dico subito che è quello che avevamo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto.”

Solo che in quel caso l’iniziativa non era andata in porto visto che si trattava dell’ultimo giorno di campionato e molti calciatori avevano già prenotato gli aerei per tornare a casa.

L’Ambrogino d’oro

Oltre all’invito a Palazzo Marino si pensa anche di conferire alla squadra l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza del Comune di Milano.

Ha aggiunto a tal proposito Sala: “È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella, come l’abbiamo data ad Armani basket per la terza stella. Un trattamento standard, in questo caso la mia passione è irrilevante ma è chiaro che mi fa piacere.”