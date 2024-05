Inter: le prospettive per il prossimo anno

L'Inter si prepara al futuro dopo la vittoria dello scudetto numero venti. I tifosi si aspettano un ringiovanimento della rosa e nuovi acquisti interessanti.

Con lo scudetto numero 20 e la seconda stella cuciti sul petto, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per plasmare l’Inter che verrà. I tifosi si aspettano un parziale ringiovanimento della rosa, nonostante i conti non siano proprio floridi. Il ds Ausilio, nel frattempo, ha smentito le voci che volevano i nerazzurri forti su Zirkzee. In attacco ci sarà la sostituzione di Sanchez con Taremi (parametro zero in arrivo dal Porto), ma anche un altro innesto importante.

Mercato Inter: qualche difficoltà, ma anche tanto ottimismo

Piero Ausilio ha parlato dell’identità futura dell’Inter e ha ammesso la presenza di non poche difficoltà nel reperire i profili giusti da mettere a disposizione di Simone Inzaghi: “Zirkzee e Gudmundsson piacciono, ma ci sono complicazioni relative ai movimenti di mercato tra squadre italiane. Nel nostro Paese, le disponibilità economiche sono limitate. Questa situazione genera un saldo negativo nella cosiddetta stanza di compensazione della Lega Serie A, che per concludere operazioni così onerose (il Bologna chiede 60 milioni per Zirkzee, mentre il Genoa ne vuole almeno 30 per Gudmundsson) necessita di una fideiussione, ovvero della garanzia di pagamento del debito da parte di un soggetto terzo”. Ma a cosa serve la camera di compensazione? Permette ai club italiani di dilazionare i pagamenti. Ad esempio, tra squadre di Serie A è possibile saldare un debito in un periodo massimo di 5 anni. Tali pagamenti vengono garantiti dall’acquirente tramite una fideiussione bancaria o assicurativa. Di conseguenza, i club che hanno bisogno di liquidità immediata preferiscono cedere i propri giocatori all’estero, esattamente come ha fatto l’Inter negli ultimi tempi. Se per Zielinski e Taremi manca solo l’ufficialità, Marotta e Ausilio stanno pensando a un difensore e a un portiere giovani che possano sostituire gradualmente Acerbi e Sommer. La prima scelta per la porta è Bento, per il cui cartellino l’Athletico Paranaense chiede circa 15 milioni. Il nome nuovo per il centrocampo, invece, è quello di Emil Holm dell’Atalanta, forte fisicamente e bravo di testa.