Ristrutturazione San Siro, Webuild: “Lavori in estate per due anni”

In collaborazione con il Comune di Milano, WeBuild sta definendo i dettagli del progetto, compresa la creazione di un'area vip per aumentare le entrate dei club e migliorare l'esperienza dei tifosi.

WeBuild, l’azienda incaricata della ristrutturazione dello stadio San Siro, sta attualmente lavorando su un progetto per consentire a Milan e Inter di continuare a giocare durante i lavori.

Ristrutturazione San Siro: un progetto per consentire ai club di continuare a giocare durante i lavori

L’azienda WeBuild sta attualmente lavorando su un progetto di ristrutturazione dello storico stadio San Siro, con l’obiettivo di garantire che Milan e Inter possano continuare a giocare le loro partite durante i lavori di ammodernamento. La durata prevista per il completamento dei lavori è di due anni, principalmente concentrati nei mesi estivi da giugno a settembre. Il principale scopo di questo progetto è quello di presentare uno studio di fattibilità entro tre mesi, tenendo conto delle specifiche esigenze dei club, in modo da poter procedere con la realizzazione del progetto. In tal modo, si assicura che i tifosi e le squadre non subiscano significative interruzioni nel corso delle partite.

Un’area vip per aumentare le entrate dei club e migliorare l’esperienza dei tifosi

Al fine di incrementare le entrate dei club e offrire un’esperienza di alta qualità ai tifosi, si sta considerando l’idea di creare un’esclusiva area vip all’interno dello stadio San Siro. WeBuild ha proposto di collocare questa zona tra il primo e il secondo anello dello stadio, o addirittura svilupparla all’esterno dell’impianto stesso. L’area vip offrirebbe servizi esclusivi ai tifosi, come posti a sedere premium, accesso preferenziale al campo e ulteriori servizi durante le partite. Questa iniziativa consentirebbe ai club di generare entrate aggiuntive, contribuendo allo sviluppo economico delle società calcistiche. Inoltre, migliorerebbe l’esperienza complessiva dei tifosi, rendendo le partite ancora più memorabili e coinvolgenti.

WeBuild sta attualmente collaborando con il Comune di Milano per definire i dettagli del progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro. Questa partnership strategica mira a garantire che le esigenze e le richieste specifiche dei club siano prese in considerazione durante la fase di progettazione.