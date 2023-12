Le informazioni su i 7 migliori percorsi per correre a Milano

Milano è la città su misura per i runner, con una rete di percorsi podistici che la rendono un vero e proprio paradiso per gli amanti della corsa. Specialmente per chi è agli inizi, iniziate la vostra avventura tra i parchi, evitando il traffico cittadino. Qui di seguito presentiamo i sette migliori percorsi running della città, perfetti per tutti, dai principianti agli esperti.

Giardini Indro Montanelli: Centrali, spaziosi e ben attrezzati, i Giardini Indro Montanelli offrono un percorso di 2 km vicino al Duomo, ideale per allenamenti di ripetute o cambi di ritmo. Con tratti ombreggiati, è perfetto per le corse estive. Inoltre, l’installazione MyEquilibria aggiunge un tocco innovativo all’area, offrendo opportunità di riscaldamento o allenamento a corpo libero.

Parco Sempione: Il parco più grande di Milano, con il suo percorso perimetrale di 3,5 km, è adatto sia ai principianti che agli esperti. Attraversando i sentieri interni, è possibile variare la lunghezza del percorso. Godetevi la vista di Milano, dal Castello Sforzesco all’Arco della Pace, mentre percorrete il parco ben illuminato anche in inverno.

Naviglio Grande: Partendo dalla Darsena, il percorso lungo il Naviglio Grande si estende fino a cittadine come Trezzano, offrendo diverse lunghezze di tracciato. Con opzioni da 10 km a 38 km, è perfetto per tutti i livelli di preparazione e regala un’esperienza naturalistica unica, soprattutto lungo il Naviglio Martesana.

Idroscalo: Non solo luogo di picnic, l’Idroscalo è un paradiso per i runner con il suo anello di 6,5 km. Immerso nel verde, offre diverse superfici di corsa, sebbene prevalentemente asfalto. Un luogo perfetto per allenamenti variati e una pausa nella natura a pochi passi dalla città.

Monte Stella: Conosciuta come la Montagnetta di San Siro, offre percorsi con molteplici dislivelli, ideali per potenziare resistenza e arti inferiori. Con anelli di diverse distanze, è adatta sia per chi cerca un percorso impegnativo che per chi pratica la corsa in montagna.

Parco Nord: Uno dei parchi più grandi dell’hinterland milanese, il Parco Nord presenta 30 km di piste ciclabili e circuiti ciclopedonali in asfalto e sterrato. Perfetto per gli appassionati di lunghe distanze, offre un’ampia area di allenamento con passaggi su passerelle ciclo-pedonali.

Il bosco in città: Un’ampia area verde poco conosciuta a ovest del centro di Milano, caratterizzata da un rettilineo circondato da alberi. Con un percorso pianeggiante di 10,7 km, è perfetto per allenamenti di velocità. Un’oasi di tranquillità in città, con fontanelle e servizi per gli sportivi.