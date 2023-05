L’Inter è in Finale di Champions: la festa in piazza Duomo

Ieri il Duomo si è tinto di Nerazzurro e oggi si attende l'avversaria per la Finale.

L’Inter raggiunge la finale di Champions League dopo 13 anni di attesa. Dal glorioso 2010, l’anno del leggendario Triplete, i nerazzurri non erano più arrivati all’ultimo atto della massima competizione calcistica europea. Oggi il grande giorno per scoprire chi affronteranno in finale tra Real Madrid o Manchester City. Ieri sera, dopo la vittoria per 1-0 nell’EuroDerby è scoppiata la festa in piazza Duomo e i tifosi dell’Inter si sono lasciati andare in una gioia infinita.

Le interviste a Caldo post partita

Il primo a presentarsi nella zona delle interviste a San Siro è stato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan. Ha dichiarato: “Nelle ultime 4 partite non c’è stata partita. Nel ritorno abbiamo giocato un po’ meglio, ma faticiamo a capire come affrontare queste situazioni. Stiamo incontrando difficoltà anche con altre squadre nell’ultimo periodo.” Ha ammesso che la squadra non è ancora pronta per competere al massimo livello, sia in campionato che in Europa, poiché molti giocatori sono ancora alle prime esperienze in questi ambiti. Tuttavia, si è detto comunque contento dei risultati ottenuti.

Lautaro Martinez, protagonista della partita con il gol decisivo, si è dichiarato felicissimo al termine della semifinale. Ha ringraziato la sua famiglia e e dichiarato il suo amore per la Champions, come il suo sogno più grande, affermando che aver raggiunto un obiettivo così importante è meraviglioso. Ha elogiato la qualità dei giocatori dell’Inter e ha sottolineato che hanno dimostrato di poter fare la differenza in Champions League. Aggiungendo il suo desiderio di diventare campione d’Europa dopo aver vinto il titolo mondiale.

Anche l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è dichiarato soddisfatto del percorso compiuto nonostante la sconfitta. Ha commentato: “Era difficile pensare di arrivare in finale, ma c’è un po’ di delusione perché è stato un derby e abbiamo perso nei primi 15 minuti della partita di andata. Non siamo riusciti ad essere pericolosi come al solito, sia per una nostra mancanza che per la compattezza dell’Inter. In semifinale di Champions, il livello è altissimo, ma non siamo stati sufficientemente precisi o lucidi.”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha sottolineato la fiducia che i suoi giocatori hanno sempre avuto. Ha affermato: “Abbiamo fatto un percorso straordinario, con corsa, aggressività e concentrazione. Abbiamo vinto tutti e quattro i derby disputati dal mese di gennaio. Sono felice per i giocatori, è giusto che si godano serate come queste.

Appena terminata la partita, centinaia di tifosi dell’Inter hanno invaso la piazza del Duomo per far festa con cori e fuochi d’artificio, rivivendo un po’ il retrogusto di quelle notti magiche del 2010.