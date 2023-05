EuroDerby Milan-Inter incasso record di 10 milioni

Il derby di Milano è più di una semplice partita di calcio: è una celebrazione dello sport, della passione e della competizione.

Il derby di Milano è sempre stato uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di calcio in tutto il mondo. Quando questa storica rivalità viene portata in campo in un’importante competizione come la Champions League, l’attenzione dei tifosi diventa ancora più intensa. Per l’EuroDerby di Milan-Inter è stato registrato un incasso record da 10 Milioni di Euro.

Il record da 10 Milioni d’incasso

La richiesta di biglietti per la partita è stata così alta che i tagliandi sono finiti subito nella fase di prelazione, deludendo molti appassionati che hanno provato ad aggiudicarsene uno online. Il precedente record stabilito durante la partita tra Milan e Tottenham nella scorsa edizione è stato quindi polverizzato dalla magia e dalla storia che può regalare una partita del genere. Il Meazza sarà gremito alla massima capienza con oltre 70.000 spettatori, tra cui vip, ex giocatori e personaggi famosi. L’elenco dei personaggi noti che assisteranno alla partita sembra essere infinito, testimoniando la grande popolarità dell’ Euroderby di Milano.

La grande influenza del calcio italiano nel panorama sportivo mondiale si fa sentire e oltre all’incasso dai biglietti, ci saranno quelli delle Tv, l’EuroDerby Milan-Inter sarà trasmesso su centinaia di tv estere e streaming, raggiungendo una platea potenziale di oltre un miliardo di spettatori. Il match sarà tramesso per noi in tv e streaming da Prime Video, ma anche in chiaro su TV8.

Gli altri precedenti di Inter e Milan

Questa partita rappresenta solo l’ultimo capitolo della lunga storia di rivalità tra Milan e Inter a San Siro. Si sono affrontati in gara ufficiale in 235 occasioni tra campionati italiani, coppe italiane ed europee. A questi numeri vanno aggiunte anche le 71 partite non ufficiali, sia in competizioni nazionali che internazionali. Gli “Interisti” hanno un vantaggio in termini di vittorie, con 87 successi contro i 79 dei “rossoneri”. Inoltre, i nerazzurri hanno segnato 326 gol contro i 310 dei rivali rossoneri.

Il primo scontro tra Milan e Inter risale al 1909, quando i “Diavoli” vinsero 3-2 nel vecchio campo di Porta Monforte. Da allora, questa rivalità è cresciuta costantemente, alimentata da grandi momenti di gloria per entrambe le squadre, ma anche da momenti di delusione e amarezza.

Tutt’altra storia però per la Champions. Dove le squadre si sono affrontate due volte, una in semifinale nel 2003 e una ai quarti nel 2005, andata male entrambe le volte per i nerazzurri.