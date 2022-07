L'attaccante del Milan ha deciso di aprire il suo "Padel zenter" nel Milanese

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di aprire a Segrate il suo “Padel Zenter”. L’attaccante del Milan conta già altre cinque sedi in Svezia.

Nuovo Padel Center di Ibrahimovic: la struttura

All’inizio gli impianti dovevano sorgere a Milano, in zona Rubattino, ma nelle scorse ore Ibra ha annunciato sulla sua pagina Instagram il cambio di piano e la nuova location.

Il Padel Zenter occuperà una parte del Centroparco, la grande area in zona Redecesio e dovrebbe essere pronto entro il 2023. Sarà una struttura che ospiterà ben undici campi, di cui quattro all’aperto. Sono previsti tavoli esterni e, molto probabilmente, un bar per i giocatori.

Nuovo Padel Center di Ibrahimovic, Micheli: “Mi sto preparando per la sfida inaugurale”

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, ha accolto la notizia con grande gioia.

Il primo cittadino ha pubblicato un fotomontaggio di lui con il fisico, scultoreo, del numero 11 rossonero, dichiarando di essere pronto a uno scontro. “La notizia che Zlatan Ibrahimovic aprirà un centro sportivo d’eccellenza per il padel a Segrate è di ieri. Io mi sto preparando per la sfida inaugurale – ha annunciato Micheli -. Zlatan Ibrahimović ti aspetto“.

Nuovo Padel Center di Ibrahimovic, Di Chio: “Un risultato molto positivo”

Francesco Di Chio, assessore all’Urbanistica, ha spiegato: “Siamo riusciti a riconvertire la funzione prevista per quell’area dal Pgt del 2012 e al posto di un polo produttivo o logistico arriverà un centro sportivo di respiro internazionale realizzato con un’ottica di sostenibilità ambientale e innovazione“. Infine, ha sottolineato che il risultato è molto positivo “perché abbiamo trasformato una criticità per il territorio in un’opportunità, con un progetto di rigenerazione nel rispetto della vocazione sportiva del Centroparco”.

