Il sindaco Sala si complimenta con il Milan per lo scudetto: "Oggettivamente lo hanno meritato"

Cuore diviso a metà per il sindaco di Milano: dispiacere e malinconia attanagliano l’interista, ma il primo cittadino riconosce che il Milan si è guadagnato lo scudetto.

Scudetto Milan, Sala riconosce i meriti del Milan

Nella giornata di lunedì 23 maggio, a margine delle celebrazioni dei 30 anni dalla strage di Capaci ai giardini Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Beppe Sala ha affermato: “Ovviamente da interista non posso che rosicare un po’ ma oggettivamente il Milan ha meritato questo scudetto“.

“Scontento da interista, ma contento da sindaco”

Inoltre, allargando gli orizzonti, ha sottolineato: “Da sindaco non posso, al contrario, che essere contento perché alla fine anche queste cose creano interesse per la città, creano economia, bene per hotel e ristoratori“.

Il primo cittadino ha chiarito che non spetta a lui giudicare la performance della squadra, ma definisce il Milan una squadra molto organizzata. Non sono mancati i complimenti a Maldini come dirigente e a Pioli come allenatore.

“Anche Scaroni sa il fatto suo” ha concluso.

Nei prossimi giorni Scaroni, Pioli e la società saranno ospiti a Palazzo Marino, nella sede del Comune di Milano.

LEGGI ANCHE: Politica, Matteo Renzi: “Il sindaco Sala dovrebbe diventare un leader nazionale”