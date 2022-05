Matteo Renzi: "Sala dovrebbe diventare un politico nazionale"

Il leader di Italia Viva annuncia: "Sala deve decidere cosa fare da grande"

Nella mattinata di sabato 21 maggio l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha presentato il suo libro “Il Mostro” al teatro Franco Parenti di Milano.

Renzi su Sala: “E’ un punto di riferimento vero”

“Sala è un ottimo sindaco, è stato un ottimo manager e penso che prima o poi dovrà decidere cosa fare da grande. Fossi in lui avrei in mente un orizzonte nazionale, non lombardo: credo che in questa fase abbia un profilo molto interessante”, afferma Renzi, il quale sostiene il numero uno di Milano. Inoltre, aggiunge: “Sala è un punto di riferimento vero, apprezzo di più il suo profilo di concreto riformista che quello di verde europeo, gli direi concentrati su questo”.

Renzi su Sala: coalizione per le politiche e per le regionali

Sul tema delle regionali in Lombardia, il sindaco di Milano sembra non essere minimamente interessato alla candidatura.

Anche Italia Viva non sa ancora cosa farà il prossimo anno. “Se si voterà, come io credo, per Lombardia e Lazio, le due regioni più importanti del Paese, lo stesso giorno delle elezioni politiche la mia impressione è che se noi andiamo da soli alle Politiche andiamo da soli anche alle Regionali, se andiamo in coalizione alle politiche lo facciamo anche in Regione.

A occhio è così”, sottolinea l’ex premier. Quanto all’ipotesi che in Lombardia il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione sia Carlo Cottarelli, Renzi sottolinea: “Non lo vedrei bene“.

Renzi su Sala, interviene Fontana: “Deciderò entro l’estate”

Tutto tace anche nel centrodestra. A margine dell’assemblea di Lombardia Ideale, il presidente della Lombardia Attilio Fontana non scioglie la riserva sulla candidatura e ha chiarito che prenderà una decisione entro l’estate.

