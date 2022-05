Il 15 maggio torna la Stramilano: obiettivo 50 mila di corsa

Tre percorsi disponibili:Stramilano di 10 chilometri, Stramilanina di 5 chilometri e Stramilano Half Marathon. Dal 3 maggio aprono le iscrizioni in Duomo

Nella giornata di domenica 15 maggio torna la 49esima edizione della Stramilano 2022, la corsa competitiva di 21 chilometri.

Stramilano: i tre eventi

Saranno circa 50mila le persone che parteciperanno alla Stramilano 10 km, Stramilano 5km e Stramilano Half Marathon.

I primi a partire alle ore 8.30 da piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 km, la corsa non competitiva alla quale prenderanno parte corridori di ogni età e livello. Alle 9.30, sempre da piazza Duomo, partirà la Stramilanina, durante la quale, i più piccoli attraverseranno il centro di Milano per 5 km. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena. Infine, alle 10 partirà la Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello: atleti e maratoneti correranno a ritmo serrato per 21,097 km.

Stramilano, Mesto: “Le persone vogliono correre e partecipare”

Per ripartire alla grande, dopo i due anni di stop per il Covid-19, l’obiettivo è raggiungere 50mila iscritti. Michele Mesto, presidente della Stramilano, ha affermato: “Stanno arrivando molte iscrizioni. Non so se saremo come gli anni passati ma, le persone vogliono correre e partecipare”. Inoltre, il 3 maggio è stato aperto il centro Stramilano in piazza Duomo, presso il quale le persone potranno registrarsi.

Il sindaco Sala ha evidenziato come la manifestazione sia amata dall’intera città, in quanto unisce il piacere della corsa alla bellezza dello stare insieme.

Interviene anche il presidente della Regione Fontana, il quale, ha lodato la manifestazione definendola “una tra le mezze maratone e gare dilettantistiche fra le più conosciute d’Italia“.

Stramilano: lo sciopero della Polizia Locale

Le sorprese non finiscono qui: nella giornata del 15 maggio il sindacato Sulpmha indetto uno sciopero della Polizia Locale.

A rischio Stramilano e anche Milan-Atalanta. Il primo cittadino ha precisato: “Chiederemo la collaborazione dei cittadini per i comportamenti corretti, d’altro canto è uno dei tanti problemi che caratterizzano le città”.

LEGGI ANCHE: Il sindaco Sala: “Sono molto soddisfatto di aiuti, chiuderemo il bilancio entro 31 maggio”