Nella giornata internazionale della donna, Milanosport ha in serbo una sorpresa per celebrare le donne

Nella giornata dell’8 marzo, universalmente identificato come il giorno della Festa della Donna, Milanosport, la Società per azioni creata dal Comune di Milano per gestire gran parte delle strutture sportive pubbliche, ha deciso di celebrare tutte le donne.

Festa della Donna, Milano 2022: l’offerta speciale

Milanosport annuncia sui social: “Da oggi puoi acquistare il tuo biglietto per l’8 marzo ad un prezzo speciale, per festeggiare con noi la Festa della Donna”. Fino ad esaurimento posti, è possibile prenotare l’ingresso a 3 euro per tutte le piscine in collaborazione con Milanosport. Il biglietto è acquistabile online su milanosport.it o presso le reception.

Festa della Donna, Milano 2022: le piscine

Ecco l’elenco delle piscine che aderiscono all’iniziativa:

Arioli Venegoni , Ingresso Piscina Arioli Feriale

, Ingresso Piscina Arioli Feriale Bacone , Ingresso Piscina Bacone Feriale

, Ingresso Piscina Bacone Feriale Cardellino 25m, Ingresso Piscina Cardellino 25m

Ingresso Piscina Cardellino 25m Cozzi , Ingresso Piscina Cozzi Feriale

, Ingresso Piscina Cozzi Feriale Daniele Carella Cantù , Ingresso Piscina Daniele Carella Cantù

, Ingresso Piscina Daniele Carella Cantù De Marchi , Ingresso Piscina De Marchi

, Ingresso Piscina De Marchi Iseo , Ingresso Piscina Iseo Feriale

, Ingresso Piscina Iseo Feriale Mincio , Ingresso Piscina Mincio

, Ingresso Piscina Mincio Murat , Ingresso Piscina Murat

, Ingresso Piscina Murat Parri Mengoni , Ingresso Piscina Parri Feriale

, Ingresso Piscina Parri Feriale Procida , Ingresso Piscina Procida Feriale

, Ingresso Piscina Procida Feriale Quarto Cagnino , Ingresso Piscina Quarto Cagnino

, Ingresso Piscina Quarto Cagnino Saini 25 m, Ingresso Piscina Saini

Ingresso Piscina Saini Saini 50 m, Ingresso Piscina Saini 50m

Ingresso Piscina Saini 50m Sant’Abbondio 25m, Ingresso Piscina S.Abbondio 25m.

Ingresso Piscina S.Abbondio 25m. Solari , Ingresso Piscina Solari Feriale

, Ingresso Piscina Solari Feriale Suzzani, Ingresso Piscina Suzzani Feriale

Festa della Donna, Milano 2022: la foto

Inoltre, l’8 marzo, presso piscina Cozzi, Milanosport scatterà alle donne una foto dalla piattaforma 5m con l’opera Be Water sullo sfondo.

LEGGI ANCHE: Milano dedicherà una statua all’astrofisica Margherita Hack: il progetto