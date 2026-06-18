Il sondaggio del 18 giugno 2026 registra Futuro Nazionale al 5,9% contro la Lega al 5,8%. Il deputato Roberto Vannacci e altri protagonisti reagiscono con prudenza e battute. Nel rilevamento emergono anche i dati percentuali per Fratelli d'Italia, Pd, M5S, Forza Italia e altri partiti.

Il 18 giugno 2026 un nuovo sondaggio ha messo in luce una modifica degli equilibri tra le forze politiche italiane, con Futuro Nazionale in crescita e la Lega leggermente indietro. Il partito guidato dal deputato Roberto Vannacci è salito al 5,9% delle intenzioni di voto, segnando un aumento di 1,5 punti rispetto alla rilevazione del 29 maggio 2026, mentre la Lega si attesta al 5,8% con una flessione di 0,1 punti.

Il commento di Roberto Vannacci e le dichiarazioni pubbliche

Di fronte ai numeri, il leader di Futuro Nazionale ha scelto toni cauti: “Tutto procede secondo il piano e siamo solo alla rampa aperta e al lancio iniziale”ha detto per descrivere lo sviluppo del movimento. Alla domanda sul significato del sorpasso, Vannacci ha ribadito la propria sfiducia nei confronti delle rilevazioni demoscopiche: “Come gia detto non mi fido dei sondaggi. I miei sondaggi sono quelli fatti in mezzo alla gente…”. Queste frasi indicano una strategia comunicativa che si affida più al contatto sul territorio che ai numeri delle rilevazioni.

Altri commenti: realismo e ridimensionamento dei sondaggi

Tra le reazioni pubbliche, è circolata anche una risposta secca e pragmatica: “Beh…è un sondaggio”accompagnata dalla considerazione che “L’unico sondaggio probante è quello che si registra dopo le elezioni”. Frasi come queste sottolineano un approccio diffuso nell’ambiente politico: valorizzare i trend ma rimandare ogni giudizio definitivo al responso delle urne.

La distribuzione dei consensi tra gli altri partiti

Oltre al confronto tra Futuro Nazionale e Lega, il rilevamento presenta variazioni anche per le altre forze politiche principali. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27,8%in lieve crescita di 0,1 punti. Il partito democratico sale al 22,2%guadagnando 0,5 puntimentre il Movimento 5 Stelle registra una flessione significativa portandosi al 12,1%con una perdita di 1,4 punti.

Nel centrodestra la crescita più marcata oltre a Futuro Nazionale riguarda Forza Italiaora al 8,2% con un aumento di 0,4 punti. Anche l’area di Alleanza Verdi Sinistra mostra un incremento di valore, collocandosi al 6,8% (+0,4). Tra i partiti minori, Azione è al 3,1% e Italia Viva al 2,1%mentre il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin è all’ 1,2%. Altre formazioni si mantengono attorno a valori inferiori all’1,5%.

Implicazioni numeriche per le coalizioni

I movimenti rilevati producono un rimescolamento dei consensi all’interno del campo di centrodestra e tra le coalizioni. Il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega rappresenta un cambiamento simbolico nell’area e può avere effetti sulle dinamiche di alleanza, candidature e strategie elettorali, soprattutto se i trend dovessero consolidarsi nelle prossime rilevazioni.

Va ricordato che i numeri fotografano un momento preciso e possono essere influenzati da dinamiche temporanee: flussi di opinione, eventi politici immediati o scelte di leadership. Per questo motivo i protagonisti spesso minimizzano l’effetto delle singole rilevazioni, come mostrano i commenti citati in apertura.