Milano si prepara a vivere tre serate di pura magia latina con il Milano Latin Festival al Mind Live Theatre di Rho Fiera Milano.

Milano si prepara a vivere tre serate di pura magia latina con il Milano Latin Festival al Mind Live Theatre di Rho Fiera Milano. Dal 19 al 21 giugno 2026, il pubblico potrà godere di un viaggio musicale attraverso i ritmi più accattivanti del Sudamerica, con artisti di fama internazionale che animeranno il palco.

L’evento, riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento europei per la musica latina, porterà in scena un mix esplosivo di pop latinosalsamusica urbana e le vivaci sonorità peruviane. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni latinoamericane, tra balli, musica e intrattenimento.

Venerdì 19 giugno: Camilo e J Nueve aprono le danze

Ad inaugurare il festival, venerdì 19 giugno, sarà la superstar colombiana Camilo uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale internazionale. Con il suo stile profondo e romantico, Camilo ha conquistato il pubblico con brani di successo e collaborazioni con nomi del calibro di ShakiraCamila Cabello e Shawn Mendes. Sul palco con lui, la Urban Latin band italiana J Nueve pronta a far ballare il pubblico con i loro ritmi contagiosi.

Sabato 20 giugno: Los Van Van e la magia cubana

Sabato 20 giugno, il palco del Mind Live Theatre ospiterà la leggendaria orchestra cubana Los Van Van simbolo della musica caraibica nel mondo. Con oltre cinquant’anni di carriera e numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un Grammy Award per il Best Salsa Album, Los Van Van porteranno sul palco la potenza del loro sound songo. Ad accompagnarli, El Chulo che porterà la nuova scena urban dell’Avana, e Lenin Tamayo artista peruviano ideatore del fenomeno musicale Q-Pop, che fonde la cultura andina con le sonorità contemporanee.

Domenica 21 giugno: il gran finale con Grupo 5

Il gran finale è in programma domenica 21 giugno con i Grupo 5 autentica leggenda della cumbia peruviana. Con oltre cinquant’anni di carriera, Grupo 5 è ormai una vera istituzione e simbolo vivente della musica latina, celebre per brani come Motor y Motivo e Te Vas. Sul palco anche domenica sera i J Nueve band targata MLF,

Dal pomeriggio, a partire dalle 18:30, l’Area Festival prenderà vita tra balli e convivialità in Piazza Latino Caliente e Piazza Latina guidati dalla Torre DJ con animazione e intrattenimento pensati per tutte le età. Gli spazi dedicati all’artigianato e all’area culturale, con il Salone delle Nazioni offriranno occasioni di approfondimento sulla ricchezza delle tradizioni latinoamericane.

I biglietti sono già disponibili su circuiti ufficiali e punti vendita. L’evento è comodamente raggiungibile con metropolitana, treno o auto e garantisce facile accesso per tutti i partecipanti. L’ingresso è consentito solo ai maggiorenni o ai minori accompagnati da un adulto.

Per tre serate, Rho Fiera si trasformerà così nel cuore pulsante della musica e della cultura latina, accogliendo appassionati e curiosi con il meglio della scena internazionale e una festa dedicata alle contaminazioni, alle radici e all’innovazione sonora.