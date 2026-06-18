Lewis Capaldi ha tenuto il 17 giugno 2026 a Fiera Milano Live un concerto nel quale ha eseguito i suoi successi e i brani del nuovo ep, accompagnato da Angelica Bove e Temper City.

Il 17 giugno 2026 Lewis Capaldi è salito sul palco di Fiera Milano Live a Rho per una serata che ha alternato i suoi grandi successi alle nuove proposte contenute nell’EP Survive. L’appuntamento rientra nel suo Tour Live 2026, che ha segnato il ritorno dell’artista dopo una pausa per motivi di salute legati alla sindrome di Tourette. Sul palco, oltre a Capaldi, si sono esibiti in apertura Angelica Bove e i Temper Citynomi che hanno contribuito a scaldare il pubblico prima dell’ingresso dell’artista scozzese.

Scaletta eseguita a Milano il 17 giugno 2026

La serata ha seguito una sequenza di brani attentamente calibrata per unire pezzi noti e nuove canzoni. Tra i momenti più applauditi figurano singoli che hanno consolidato la popolarità di Capaldi e pezzi tratti dall’EP Survive. Di seguito la scaletta presentata durante il concerto: HollywoodGraceHeavenly Kind of State of MindWish You the BestLove the Hell Out of YouAlmostForeverBruisesPointlessSomething in the HeavensLeave Me SlowlyBefore You GoFadeThe Day That I DieHold Me While You WaitForget Me.

Encore e chiusura

Per l’encore l’artista ha scelto due brani capaci di creare un finale emotivo: Survive e il brano simbolo della sua carriera, Someone You Loved. Questi due pezzi hanno funzionato come un ponte fra il nuovo materiale e le hit consolidate, chiudendo la serata con un mix di intensità vocale e partecipazione del pubblico. L’ordine di esecuzione e la scelta dell’encore hanno ricevuto una calorosa reazione dagli spettatori, che hanno riempito l’area concerti fino agli ultimi istanti della performance.

Contesto del tour, ospiti e note logistiche

Il Tour Live 2026 di Lewis Capaldi è ripartito ad aprile dagli Stati Uniti e prevede tappe in Gran Bretagna e Irlanda, con una data di rilievo programmata per l’11 luglio al BST Hyde Park di Londra. Il rientro sulle scene segue un periodo di pausa legato a problemi di salute; il tour ha quindi anche un valore simbolico, segnalando la ripresa dell’attività live dell’artista. In Italia la tappa unica a Milano ha visto la partecipazione di due opening act: Angelica Bovereduce dal successo a Sanremo Giovani, e i Temper Cityche hanno contribuito a introdurre le sonorità della serata.

Per chi ha partecipato l’evento è stato gestito nell’area concerti di Fiera Milano Liveuno spazio pensato per grandi eventi con capienza adatta a performance internazionali. I biglietti per la data milanese erano disponibili tramite i canali di prevendita ufficiali, con diverse tranche aperte nei mesi precedenti. La scelta della location ha permesso di coniugare una grande produzione scenica con un’acustica studiata per valorizzare la voce di Capaldi, elemento centrale di ogni sua esibizione.

Il repertorio tra hit consolidate e nuovi brani

La scaletta ha mostrato l’intento dell’artista di bilanciare passato e presente: pezzi come Before You Go e Someone You Loved convivono con brani meno noti o appena pubblicati, confermando la volontà di Capaldi di far conoscere il materiale del nuovo EP senza trascurare le aspettative del pubblico. L’integrazione di singoli storici e inediti ha permesso alla serata di mantenere ritmo e tensione emotiva, offrendo momenti di grande intensità vocale e passaggi più raccolti che hanno valorizzato l’atmosfera dal vivo.

Nel complesso, la data del 17 giugno 2026 a Milano è stata percepita come una tappa significativa del tour: la combinazione tra scaletta curata, ospiti emergenti e una produzione adeguata ha creato un’esperienza coerente con il percorso artistico di Capaldi, suggellando il suo ritorno sul palco in grande stile.