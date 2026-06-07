Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia, parla di emergenze ambientali, cambiamento climatico e innovazione tecnologica in un'intervista esclusiva.

Lucia Lo Palo, nata a Melzo e residente a Milano con la sua famiglia di cinque figli, è la presidente di Arpa Lombardia dall’8 agosto 2026. La sua leadership ha portato un cambiamento significativo nell’agenzia, promuovendo un approccio basato sulla scienzal’innovazione e il dialogo tra istituzioni, residenti e imprese.

La sua visione coniuga svilupposostenibilità e partecipazionecon l’obiettivo di costruire un futuro basato sulla conoscenzala responsabilità e l’impegno condiviso.

La gestione delle emergenze ambientali

In un’epoca in cui si parla spesso di ambiente in modo ideologico o superficiale, Lucia Lo Palo sottolinea l’importanza di partire dai datidalla scienza e dalla conoscenza del territorio.

“La tutela ambientale non può essere uno slogan né una battaglia ideologica”, afferma. “Deve essere un equilibrio tra protezione dell’ambiente, sviluppo economico e benessere delle persone. Fare ambiente oggi significa assumersi responsabilità e prendere decisioni basate su evidenze concrete.”

La sfida più difficile che affronta quotidianamente è coniugare rigore scientificotempestività e capacità di dialogo. Arpa deve garantire controlli, monitoraggi e risposte rapide ai cittadini, mantenendo sempre indipendenza e autorevolezza.

Le emergenze ambientali degli ultimi anni le hanno insegnato che la preparazione fa la differenza. Dietro ogni emergenza c’è il lavoro quotidiano di tecnici e professionisti altamente qualificati. La collaborazione tra istituzioni, Protezione Civile, Forze dell’ordine e cittadini è fondamentale.

Educazione e leadership

Lucia Lo Palo parla spesso di giovani, responsabilità civica e uso consapevole della tecnologia. Educare le nuove generazioni è fondamentale perché i giovani non sono soltanto il futuro: sono il presente.

“Dobbiamo aiutarli a sviluppare spirito critico, senso civico e consapevolezza”, dice. “La tecnologia è uno strumento straordinario, ma va utilizzata senza diventarne dipendenti. Educare significa dare strumenti per scegliere in modo libero e responsabile.”

Il suo rapporto con la natura è profondo e influisce sulla sua visione istituzionale. “La natura è il luogo dove ritrovo equilibrio, ascolto e prospettiva. Questo mi ricorda ogni giorno che l’ambiente non è qualcosa di separato da noi: è la nostra casa comune.”

In un mondo dominato dalla velocità e dalla comunicazione aggressiva, Lucia Lo Palo promuove una leadership basata sull’ascoltosul rispetto e sulla competenza. “L’autorevolezza non nasce dal rumore ma dalla credibilità”, afferma.

Cambiamento climatico e innovazione tecnologica

Il cambiamento climatico è una delle grandi sfide del nostro tempo, non solo per gli effetti sull’ambiente, ma per le conseguenze sociali, economiche e sanitarie che comporta. Investire nella prevenzione, nell’adattamento e nella resilienza dei territori è essenziale.

Costruire un rapporto di fiducia tra istituzioni, cittadini e territorio è fondamentale. Senza fiducia non esiste una vera politica ambientale. I cittadini devono sapere che le istituzioni lavorano con trasparenza, competenza e nell’interesse collettivo.

L’innovazionel’Intelligenza artificiale e la tecnologia avranno un ruolo centrale nella tutela ambientale dei prossimi anni. “L’Intelligenza artificiale e le nuove tecnologie ci permetteranno di analizzare quantità enormi di dati, prevedere fenomeni complessi e intervenire con maggiore efficacia”, spiega Lucia Lo Palo.

“Ma la tecnologia da sola non basta: serviranno sempre competenza umana, etica e senso di responsabilità.”

Il messaggio che vuole lasciare ai giovani è di non perdere la speranza e di non sentirsi spettatori. “Ogni cambiamento importante nasce dall’impegno delle persone. Studiate, informatevi, partecipate e abbiate il coraggio di proporre idee nuove. Il futuro non è qualcosa che accade: è qualcosa che costruiamo insieme, ogni giorno, con le nostre scelte.”

Monitoraggio idrico e nuovi insediamenti

Nel Milanese, c’è stata preoccupazione per le acque di dieci Comuni contaminate da acido trifluoroacetico. Lucia Lo Palo comprende le preoccupazioni dei cittadini e sottolinea l’importanza di monitorare, analizzare e fornire dati oggettivi alle autorità competenti.

“Il ruolo di Arpa è quello di garantire il massimo livello di vigilanza e trasparenza, affinché ogni decisione sia assunta sulla base di dati certi e nell’interesse della salute pubblica.”

La logistica e i data center rappresentano opportunità importanti, ma richiedono una valutazione attenta degli impatti ambientali, energetici e territoriali. Arpa si sta preparando attraverso il rafforzamento delle competenze tecniche, il monitoraggio ambientale avanzato e l’utilizzo di strumenti innovativi per l’analisi dei dati.

“L’obiettivo è accompagnare lo sviluppo del territorio garantendo che avvenga nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.”