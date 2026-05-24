Come la fiducia eccessiva durante i boom genera fragilità finanziaria

Un nuovo studio indica che non sono sempre gli shock esterni a scatenare le crisi: spesso la fragilità si accumula durante i periodi di prosperità a causa dell'ottimismo diffuso

Le crisi economiche spesso appaiono come eventi improvvisi, ma una lettura più attenta rivela che molte turbolenze sono il risultato di processi lenti e cumulativi. Secondo una ricerca pubblicata sull’American Economic Review condotta in collaborazione con la Università Bocconi, i periodi di forte espansione possono produrre un eccesso di fiducia che altera i comportamenti di mercato e le scelte di politica finanziaria. In altre parole, ciò che sembra un colpo esterno può in realtà essere la manifestazione finale di una fragilità costruita dall’interno.

Guardando agli ultimi decenni, dagli episodi segnati dalla crisi finanziaria del 2008 alle turbolenze successive, emerge un pattern ricorrente: le fasi di maggior instabilità seguono quasi sempre anni di crescita sostenuta. Questo fatto solleva una domanda cruciale: se le crisi fossero esclusivamente conseguenza di shock imprevedibili, perché si verificano così spesso dopo periodi di prosperità? Lo studio citato propone una spiegazione alternativa che mette al centro il ruolo dell’ottimismo collettivo e dei meccanismi che lo alimentano.

Come l’ottimismo alimenta la fragilità

Il primo meccanismo descritto riguarda la trasformazione delle aspettative in comportamenti reali: quando imprese, banche e investitori diventano convinti che la crescita sia permanente, aumenta la propensione al rischio. L’eccesso di fiducia si manifesta con una maggiore leva finanziaria, prezzi degli asset che salgono oltre i fondamentali e una riduzione delle riserve prudenziali. Questo processo crea una sorta di vulnerabilità latente, perché le posizioni molto rischiose sono sostenibili solo fino a quando il sentiment rimane positivo; al primo segnale di stress, la correzione può essere rapida e amplificata.

Meccanismi finanziari alla base della fragilità

I canali attraverso i quali l’ottimismo si traduce in rischio sono diversi: il credito si espande più rapidamente, i mercati obbligazionari e azionari mostrano valutazioni elevate e le istituzioni riducono gli standard di concessione. L’aumento della leverage nelle banche e negli intermediari non bancari rende il sistema più sensibile a shock di liquidità, mentre le strategie di investimento diventano più correlate, amplificando le perdite quando il mercato vira. In sintesi, la combinazione di leva, correlazione dei portafogli e bassa avversione al rischio genera una fragilità sistemica che resta nascosta fino all’inversione del ciclo.

Effetti sull’economia reale

La trasmissione al mondo reale avviene attraverso il credito e gli investimenti: quando la fiducia crolla, imprese e famiglie riducono spese e assunzioni, mentre le banche stringono i cordoni del credito. Ciò può trasformare un aggiustamento finanziario in una recessione economica più ampia. Lo studio evidenzia come, in molti casi, la sequenza sia proprio questa: boom di credito e asset, accumulo di debito rischioso, shock di fiducia, contrazione del credito e impatto sull’occupazione e sull’attività economica. L’elemento comune è che la crisi trova terreno fertile nelle scelte operate durante la fase espansiva.

Implicazioni per politica economica e regolamentazione

Se la fragilità si costruisce durante i periodi di crescita, le politiche pubbliche e la regolazione finanziaria devono guardare oltre la reazione agli shock e concentrarsi sulla prevenzione durante i boom. L’adozione di strumenti macroprudenziali, come requisiti di capitale anticiclici, limiti alla leva e stress test più severi, diventa fondamentale per attenuare l’accumulo di rischio. Allo stesso tempo, la comunicazione delle autorità monetarie e di vigilanza può contribuire a temperare l’ottimismo irrazionale, riducendo la probabilità che le aspettative divergano in modo pericoloso dai fondamentali.

Cosa suggerisce lo studio

La ricerca della Università Bocconi propone una lettura che sposta l’attenzione dalla casualità degli shock all’origine interna delle crisi. Tra le raccomandazioni emergono misure di politica preventiva e una maggiore attenzione ai segnali di eccesso di fiducia nei mercati. Interventi mirati nelle fasi espansive, insieme a una vigilanza che tenga conto degli incentivi comportamentali, possono ridurre la probabilità che un boom finisca in una crisi sistemica. In questo senso, la lezione è chiara: prevenire è più efficace che curare quando si tratta di stabilità finanziaria.