Sala definisce l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi: "Un atto profondamente politico e profondamente sbagliato"

Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene nuovamente sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. In un lungo post su Facebook si scaglia contro Enac, che pare essere l’unica responsabile della decisione.

Nessuno sapeva nulla

Scrive Beppe Sala, riepilogando chi era all’oscuro della decisione: “La famiglia non ne sapeva nulla. Il ministro di riferimento più o meno pure (‘Non ho seguito le procedure’, intendendo dire che non se ne è occupato pur se una firma l’ha messa). L’ente gestore dell’aeroporto, cioè Sea, non è stato coinvolto. Così pure i comuni del territorio che si sono dichiarati pronti al ricorso”.

La responsabilità di Enac

Continua Sala: “La responsabilità dell’atto sembrerebbe da attribuirsi a un solerte funzionario pubblico, il presidente di Enac, che, anziché sentirsi servitore delle istituzioni, pare essersi messo al servizio della politica. C’è una bella differenza. Ma nel merito, lo ripeto, intitolare un aeroporto così importante come Malpensa a Berlusconi, il cui nome, tra l’altro, campeggia ancora nel simbolo di un partito, è un atto profondamente politico e profondamente sbagliato.”