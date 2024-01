Taxi, il comune metterà a disposizione 150 licenze per trasporto disabili

Il comune di Milano metterà 150 licenze per il trasporto di persone disabili: la situazione

Il comune di Milano ha annunciato una significativa iniziativa volta a migliorare l’accessibilità e l’assistenza per le persone con ridotte capacità motorie. La giunta comunale ha deciso di mettere a disposizione 150 licenze taxi a tariffa agevolata, implementando così raccomandazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Questa decisione mira a fornire un supporto concreto al trasporto delle persone con disabilità motorie, affrontando le sfide della mobilità per questa parte della popolazione.

Il dettaglio delle licenze

Su un totale di 450 licenze messe a disposizione dal comune, ben 150 saranno ad accesso agevolato. Tra queste, 50 saranno riservate esclusivamente ai veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motorie. Altre 50 licenze richiederanno la disponibilità notturna e nel weekend per un periodo di cinque anni. Infine, le restanti 50 saranno destinate ai conducenti che soddisfano entrambe le condizioni. Il sistema di agevolazione prevede sconti progressivi sul contributo, con una riduzione del 20% per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità motorie, del 30% per le fasce orarie straordinarie, e del 40% per coloro che soddisfano entrambi i criteri.

La visione dell’assessora alla mobilità

Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, ha commentato la decisione sottolineando l’urgenza di rispondere alle esigenze delle persone con ridotte capacità motorie. Ha anche esposto la sua opinione sulla distribuzione dei fondi, sottolineando che se la regione Lombardia avesse risposto positivamente alle richieste di nuove licenze, una percentuale significativa del contributo sarebbe stata destinata a miglioramenti infrastrutturali per i taxi, come nuove corsie riservate, maggior sicurezza e parcheggi dedicati.