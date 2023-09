Il sindaco Sala si è espresso sulla questione dei migranti a Milano in occasione di una conferenza in Bicocca

Nella recente dichiarazione del Sindaco di Milano, Beppe Sala, si affronta il tema dei migranti minori non accompagnati con un focus sull’accoglienza e i limiti imposti dalla situazione attuale. La questione è stata discussa durante una conferenza presso l’Università Bicocca, e il sindaco ha espresso chiaramente la sua posizione.

Sala sui migranti: limite massimo di accoglienza

Sala ha sottolineato che Milano sta raggiungendo il limite massimo di accoglienza per i migranti minori non accompagnati. Il suo impegno si è concretizzato in un numero massimo di accoglienze aggiuntive, fissato a 400.

Il sindaco ha anche affrontato il tema dei rimpatri motivati, sottolineando che, nonostante siano auspicabili, le possibilità di effettuare tali rimpatri sono limitate. Questa affermazione è stata fatta considerando le sfide pratiche legate a tali operazioni.

Preparazione e inclusione

Un punto importante emerso dalla dichiarazione di Sala è l’importanza di preparare adeguatamente l’accoglienza dei minori non accompagnati, specialmente attraverso il loro inserimento nel sistema scolastico. Questo passo è cruciale per evitare che tali giovani siano esclusi dalla società.

Il sindaco ha posto l’accento sulla responsabilità principale dello Stato nel gestire questa situazione e ha sottolineato l’urgenza di interventi finanziari per sostenere l’accoglienza dei migranti minori.

Contesto globale

Infine, Sala ha ribadito che il problema dei migranti minori non accompagnati è una sfida globale, non limitata a Milano o all’Italia. Ha citato esperienze di altri sindaci a livello internazionale per dimostrare che questa è una questione che coinvolge molte parti del mondo.

In conclusione, le dichiarazioni di Sala riflettono le sfide attuali legate all’accoglienza dei migranti minori non accompagnati e sottolineano la necessità di una risposta coordinata a livello nazionale e internazionale.