Elezioni politiche, Sala: "Noi forti in periferia ma allargare coalizione"

Il commento del sindaco di Milano dopo l'esito delle elezioni politiche

Nella giornata di lunedì 26 settembre il sindaco Beppe Sala ha commentato l’esito delle elezioni politiche del 25 settembre: “Il centrosinistra ha subito una sconfitta chiara ma non è vero che siamo la coalizione delle Ztl”.

Elezioni politiche, Sala: “Bisogna avere pazienza”

Il primo cittadino si consola con i dati ottenuti oltre la 90/91 e ha auspicato che il centrodestra organizzerà un governo il prima possibile. Inoltre, ha lasciato intendere di augurarsi che si riesca a organizzare un ‘campo largo’ in vista delle elezioni regionali in Lombardia del 2023. Sala, riferendosi alla sua giunta, ha dichiarato: “Noi non abbiamo i 5 Stelle ma tenere insieme Calenda, i Verdi e Renzi non è la cosa più semplice del mondo.

A volte bisogna anche avere pazienza, ma questo paga”.

Elezioni politiche, il commento di Sala sulla legge elettorale

Per il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Conte è il secondo vincitore delle elezioni dopo Giorgia Meloni. Non nasconde il dispiacere per Luigi di Maio, con cui si era incontrato a Milano prima del voto. “Un’operazione (quella di Impegno Civico, n.d.r.) fatta in fretta e furia, che fa fatica in Italia”.

In riferimento alla legge elettorale, la cosiddetta ‘Rosatellum’ dal nome del deputato di Italia Viva Ettore Rosato, Sala ha affermato: “E’ chiaro che ha condizionato molto il voto. È una legge un po’ strana. Io mi sono speso sempre per il proporzionale integrale”.

Nella giornata di lunedì Rosato ha proposto di adottare una legge simile a quella per l’elezione dei sindaci.

