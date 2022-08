Elezioni 2022, i palchi dei big a Milano: le scelte di Letta e Meloni

Il via alla campagna elettorale in città: Milano al centro della politica italiana

Giovedì 1° settembre, alle ore 18:30, Enrico Letta aprirà la sua campagna elettorale in Lombardia partendo dalla Festa dell’Unità, in zona Porta Genova.

Elezioni, i palchi dei big in data 2 settembre

Venerdì 2 settembre, all’interno dello spazio Ride in via Valenza 2, alle ore 18:30, l’economista Carlo Cottarelli lancerà la volata come capolista al Senato nel collegio di Milano.

Al suo fianco, ci sarà il sindaco Beppe Sala.

Sempre nella giornata di venerdì 2 settembre Matteo Renzi e Carlo Calendasaranno al Superstudio di via Tortona, con una platea da 1.500 posti. Gli organizzatori e tutti i candidati di Italia Viva e Azione sottolineano: “Abbiamo più prenotazioni di posti disponibili, stiamo valutando se mettere schermi all’esterno”.

Elezioni, i palchi dei big: Meloni vs Fratoianni

Giorgia Meloni, invece, punta a prenotare direttamente piazza del Duomo.

L’appuntamento deve essere ancora confermato, ma potrebbe essere domenica 11 settembre.

Durante la festa di Sinistra Italiana sono previste tappe in città anche per Nicola Fratoianni, che dovrebbe arrivare insieme ai due candidati di punta dei rosso-verdi: Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro.

Elezioni, i palchi dei big: le scelte di Salvini-Berlusconi

Il 1° settembre Matteo Salvini dovrebbe partecipare all’appuntamento in camper dei giovani del partito (Lega), mentre Silvio Berlusconi chiuderà la campagna di Forza Italia: il 23 settembre sarà al centro congressi MiCo in zona Fiera.

