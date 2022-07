Sindaci più apprezzati d’Italia: Beppe Sala guadagna il quarto posto

Tra i presidenti di Regione, Fontana si trova alla settima posizione

Beppe Sala è il quarto sindaco più amato di tutta Italia. Lo segnala il sondaggio “Governance poll 2022” eseguito da “Noto sondaggi” per il Sole 24 ore.

Sala è tra i sindaci più apprezzati d’Italia: la classifica

La classifica vede sul podio Luigi Brugnano, sindaco di Venezia, seguito da Antonio De Caro, primo cittadino di Bari.

Medaglia di bronzo per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. L’inquilino di Palazzo Marino, invece, si piazza al quarto posto, con un consenso in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente: attualmente, il 60% dei milanesi rivoterebbe per Beppe Sala.

Sala è tra i sindaci più apprezzati d’Italia: rimarcato il no alle regionali 2023

Il nome di Sala è stato più volte accostato al centrosinistra sia a livello nazionale, sia a livello regionale.

Nonostante ciò, il primo cittadino meneghino rifiuta la partecipazione elettorale del prossimo anno alle regionali: “Non ci sto pensando”.

Attualmente, il sindaco di Milano non sembra rinunciare a Palazzo Marino e sottolinea: “Posso aiutare una candidatura del centrosinistra”.

Sala è tra i sindaci più apprezzati d’Italia: settimo posto per il governatore Fontana

Nello stesso sondaggio, Fontana si piazza al settimo posto tra i governatori più amati. Rispetto allo scorso anno riscuote il 2% in più di consensi.

I lombardi, però, sembrano divedersi a metà: solo il 50% è pronto a sostenere nuovamente il presidente in caso di ricandidatura. Letizia Moratti, assessore regionale al Welfare e vicepresidente della giunta, ha più volte rimarcato la sua candidatura alle elezioni regionali del 2023. Tuttavia, Fontana è deciso più che mai a correre per la riconferma da presidente della Regione.

