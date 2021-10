Beppe Sala sui social: “Finalmente ci sono i fondi per le case popolari”

Il buongiorno a Milano del sindaco Sala: il primo video social dopo la rielezione sul tema dei fondi del PNRR

Il primo cittadino, nel corso delle ultime ore, si trovava a Roma per una serie di incontri con i ministri Colao e Giovannini, incluso anche il premier Draghi. Tema centrale: i fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il messaggio sui social di Sala

Durante la campagna elettorale, Beppe Sala ha parlato moltissimo di fondi europei, di Pnrr e di come questi siano utili per la ripartenza e la rigenerazione di Milano. Nel filmato, pubblicato su Facebook, annuncia “Stamattina sono stato a Palazzo Chigi e ho sottolineato al presidente Draghi come mi stia a cuore il tema dell’edilizia popolare. Abbiamo 70.000 appartamenti a Milano, circa il 10% della popolazione vive nelle case di edilizia pubblica.

Nello scorso mandato abbiamo recuperato 4.200 appartamenti ristrutturandoli e consegnandoli a chi era in attesa. Abbiamo ridotto l’abusivismo dal 6 al 3%“.

Sala promuove sui social il piano di ristrutturazione delle case popolari

Purtroppo, durante lo scorso mandato, il primo cittadino non è riuscito ad avviare il grande piano di ristrutturazione delle case, per mancanza di stanziamenti. “Ora ci sono i fondi”, annuncia trionfante e prosegue “Al degrado fisico di quelle case corrisponde un degrado sociale in alcuni quartieri.

Credo sia un dovere di tutti noi e da questo punto di vista ho trovato il premier molto sensibile. Mi auguro che questa possa essere una delle principali leve sul Pnrr che metterà in attuazione il nostro governo”.

Sala sui social: l’incontro con Colao e Giovaninni

Durante l’incontro con il ministro Colao, Sala ha parlato di dotazione digitale della pubblica amministrazione e di interoperabilità delle banche dati, mentre con Giovannini, il tema fondamentale d’interesse chiave è stato la messa a terra dei progetti per prolungare le metropolitane e il rinnovamento degli autobus attuali sostituendoli con quelli elettrici.

