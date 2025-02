Scopri le esposizioni che celebrano arte, design e cultura a Milano.

Un febbraio ricco di arte a Milano

Febbraio è un mese speciale per gli amanti dell’arte a Milano. La città, già nota per la sua vibrante scena culturale, offre una serie di mostre che spaziano dall’arte contemporanea al design, passando per installazioni immersive e omaggi alla moda. Ogni esposizione rappresenta un’opportunità unica per esplorare nuove visioni artistiche e riflessioni sulla società contemporanea.

Bizhan Bassiri: Creazione

La mostra “Creazione” di Bizhan Bassiri, ospitata presso la Building Gallery, è un viaggio affascinante nel mondo dell’artista italo-persiano. Curata da Bruno Corà, l’esposizione mette in evidenza la fusione di culture orientali e occidentali, dando vita a opere che evocano il dialogo tra materia e spirito. Bassiri utilizza materiali diversi per creare sculture e installazioni che invitano il pubblico a riflettere sulla trasformazione e sull’atto creativo come un processo alchemico.

Giorgio Vigna: Cosmografia

Presso la stessa galleria, si tiene la personale di Giorgio Vigna, intitolata “Cosmografia”. L’artista esplora il legame tra materia, luce e spazio, presentando opere che si ispirano agli elementi primordiali, in particolare all’acqua. I visitatori sono invitati a intraprendere un viaggio che dissolve i confini tra il micro e il macrocosmo, creando un’esperienza immersiva che stimola la riflessione sulla nostra percezione della realtà.

Christoph Radl: Fat Boy

Un’altra mostra da non perdere è “Fat Boy” di Christoph Radl, allestita presso la galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura. Radl, noto per il suo approccio eclettico al design, presenta una selezione di opere che riflettono il suo stile distintivo e la sua ricerca sull’identità del segno grafico. Questa esposizione offre uno sguardo approfondito sull’evoluzione del suo lavoro e sul suo impatto nel mondo del design contemporaneo.

The Creation of a Diva al MUDEC

Il MUDEC – Museo delle Culture ospita “The Creation of a Diva”, un’affascinante esposizione che esplora l’immagine femminile nel mondo dello spettacolo e della moda. Attraverso abiti iconici, fotografie e video, la mostra analizza come il concetto di diva sia stato costruito e reinterpretato nel corso dei decenni, influenzando profondamente l’immaginario collettivo. Un percorso che celebra la bellezza e la complessità della figura femminile.

Zhenlin Zhang: Ode to Transience

Infine, la TEMPESTA Gallery presenta “Ode to Transience” dell’artista cinese Zhenlin Zhang. Questa mostra poetica invita il pubblico a riflettere sulla natura effimera dell’esistenza attraverso dipinti e installazioni immersive. Le opere di Zhang, caratterizzate da un’estetica raffinata e un uso evocativo del colore, creano un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, offrendo un’esperienza contemplativa unica.