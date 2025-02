Un viaggio attraverso eventi, mostre e laboratori che celebrano il patrimonio artistico di Brescia.

Un palinsesto culturale ricco di eventi

Brescia si prepara a un anno straordinario di iniziative culturali, con un palinsesto che promette di coinvolgere cittadini e visitatori in un viaggio attraverso l’arte e la storia. I Musei Civici, il Castello e il Cinema Nuovo Eden, gestiti da Brescia Musei, hanno presentato una programmazione che si estende per dodici mesi, confermando la città come un centro nevralgico per la cultura. La sindaca Laura Castelletti ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, che non solo valorizzano il patrimonio artistico, ma promuovono anche un welfare culturale accessibile a tutti.

Riorganizzazione e accessibilità dei musei

Un aspetto fondamentale della programmazione è la riorganizzazione e l’aggiornamento dei musei. Il progetto di rifunzionalizzazione del Teatro Romano, curato dall’architetto David Chipperfield, rappresenta un passo significativo verso una fruizione più ampia e accessibile. Castelletti ha affermato: “Abbiamo nel cuore il Teatro Romano e lavoreremo per garantirne la piena accessibilità e il restauro in collaborazione con la Soprintendenza”. Questo impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale è accompagnato dalla decisione di mantenere l’ingresso gratuito ai musei per i residenti, un gesto che mira a incentivare la partecipazione della comunità.

Mostre e rassegne da non perdere

Il 2024 si preannuncia ricco di mostre di grande valore. Tra le rassegne in corso, spiccano “Il Rinascimento a Brescia” e la retrospettiva su Khalid Albaih, che offrono uno sguardo approfondito sulla storia e sull’arte bresciana. Inoltre, la personale di Massimo Sestini, che celebra oltre trent’anni di carriera, è un’altra imperdibile opportunità per gli amanti della fotografia. La programmazione include anche eventi speciali come il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della città.

Grazie al supporto di donatori e partner, Fondazione Brescia Musei è in grado di realizzare progetti ambiziosi che celebrano la cultura e l’arte. Con una varietà di eventi che spaziano dall’arte contemporanea alla storia locale, Brescia si conferma come una meta culturale di riferimento, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.