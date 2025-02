La città di Fermo si prepara a un 2025 ricco di eventi e iniziative turistiche.

Un palcoscenico per il turismo

Fermo, una delle gemme delle Marche, sta vivendo un periodo di intensa promozione turistica. Recentemente, la città ha partecipato alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) a Milano, un’importante fiera dedicata al settore. Qui, Fermo ha avuto l’opportunità di farsi conoscere attraverso immagini suggestive e materiali promozionali, presentando eventi di richiamo come la storica “Cavalcata dell’Assunta”. Questo evento non è solo una rievocazione storica, ma un vero e proprio ambasciatore della cultura fermana nel mondo.

Un 2025 da non perdere

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di appuntamenti per Fermo. Durante un incontro dedicato al turismo, il Sindaco Paolo Calcinaro ha evidenziato le iniziative in programma, tra cui la mostra fotografica “Children” di Steve McCurry, che ha già riscosso un grande successo. Inoltre, la città ospiterà eventi di grande richiamo come lo spettacolo delle “Frecce Tricolori” e concerti di artisti di fama internazionale come Brunori Sas e Ben Harper. Questi eventi non solo attrarranno visitatori, ma contribuiranno anche a promuovere l’immagine di Fermo come meta turistica di eccellenza.

Collaborazioni e sinergie per il turismo

Un altro aspetto fondamentale della strategia turistica di Fermo è la collaborazione tra i comuni della provincia. L’Assessore al Turismo, Annalisa Cerretani, ha sottolineato l’importanza di unire le forze per promuovere il territorio. Recentemente, sei comuni costieri hanno avviato progetti di promozione congiunta, creando un’offerta turistica integrata che permette ai visitatori di passare rapidamente dal mare alla montagna, attraversando borghi caratteristici. Questa sinergia è fondamentale per attrarre un numero sempre maggiore di turisti e per valorizzare le risorse locali.

Fermo a Sanremo: un’opportunità unica

Il 14 febbraio, Fermo sarà protagonista a Sanremo, grazie all’iniziativa “Le Marche in Festival”. Questo progetto, promosso dalla Camera di Commercio delle Marche e ANCI Marche, offre alla città l’opportunità di presentare le sue bellezze e la sua cultura in un contesto di grande visibilità. La partecipazione a eventi di tale portata è cruciale per far conoscere Fermo a un pubblico più vasto e per attrarre visitatori interessati a scoprire le meraviglie della città e del suo territorio.