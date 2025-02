L'assessore Lopane sottolinea l'importanza della BIT 2025 per il turismo pugliese.

Un evento strategico per la Puglia

La Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano rappresenta un’importante vetrina per la Regione Puglia, che ha scelto di inaugurare il proprio calendario fieristico con questo evento di rilevanza internazionale. L’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, ha evidenziato come la partecipazione alla BIT 2025 non sia solo un’opportunità per promuovere il territorio, ma anche un momento cruciale per avviare nuove collaborazioni e sviluppare strategie commerciali. Con oltre 70 operatori presenti, l’area dedicata al B2B offre un’occasione unica per il confronto diretto tra seller pugliesi e buyer italiani e internazionali.

Enogastronomia e artigianato pugliese

Uno degli aspetti distintivi dello stand pugliese è l’attenzione all’enogastronomia, un settore che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della regione. L’assessore ha sottolineato l’importanza di esaltare l’eccellenza dei prodotti locali e l’abilità degli artigiani del gusto. Quest’anno, inoltre, è stato dato particolare risalto all’artigianato artistico attraverso il progetto “Pottery of Puglia”, che celebra la tradizione ceramica dei sei centri di produzione pugliesi. Questa iniziativa non solo valorizza il patrimonio culturale, ma contribuisce anche a creare nuove opportunità di sviluppo economico per il territorio.

Un futuro promettente per il turismo pugliese

Domani, durante una conferenza stampa, saranno presentati i risultati del 2024, un momento importante per analizzare l’andamento turistico e riflettere sulle strategie future. Il presidente Michele Emiliano e altri membri della Giunta regionale parteciperanno all’incontro, evidenziando come il turismo sia sempre più un lavoro di squadra. L’assessore Lopane ha concluso affermando che la visione condivisa guiderà il futuro turistico della Puglia, confermando l’impegno della regione nel promuovere le sue eccellenze e nel consolidare la propria posizione nel panorama turistico nazionale e internazionale.