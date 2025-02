Scopri i progetti innovativi di Agrigento per attrarre turisti e valorizzare il territorio.

Un’opportunità per Agrigento

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è pronto a farsi conoscere a livello internazionale partecipando alla Borsa Internazionale del Turismo, un evento di grande rilevanza che si svolge a Milano. Questa manifestazione, che si tiene presso il padiglione 11 di Rho Fiere, rappresenta un’importante occasione per il territorio agrigentino di stabilire contatti con buyers italiani e stranieri, tra cui agenzie di viaggio, tour operator e operatori del settore ricettivo. L’obiettivo principale è quello di implementare l’offerta turistica legata agli eventi, un settore in continua espansione e di grande interesse per i visitatori.

Progetti in evidenza

Durante l’evento, verranno presentati due progetti significativi che hanno già riscosso un notevole successo. Il primo è il Teatro dell’Efebo, situato all’interno del suggestivo giardino botanico, che ha saputo attrarre sia residenti che turisti. Questo spazio culturale, giunto alla sua terza stagione, è stato ricavato da una storica cava dei templi e rappresenta una vera e propria scommessa per l’accoglienza turistica ad Agrigento, dove la permanenza dei visitatori è spesso limitata.

Riqualificazione della foce del fiume Akragas

Il secondo progetto in fase di sviluppo riguarda la riqualificazione della foce del fiume Akragas. Questo intervento prevede la creazione di un percorso museale dedicato alla storia dell’antico porto di Akragas, che fu la culla della colonia greca. L’iniziativa mira a realizzare un’area turistico-culturale in grado di ospitare eventi, convegni e mostre, sfruttando gli spazi della storica Focetta. Si prevede che questa nuova attrazione possa essere inaugurata entro la fine dell’anno, contribuendo così a valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e storico della città.

In occasione della Borsa, sarà distribuita una brochure informativa realizzata dal Settore Turismo, che illustra le origini e la programmazione del Teatro dell’Efebo. Questa iniziativa è pensata per stimolare accordi e collaborazioni che possano favorire la fruizione turistica del territorio, rendendo Agrigento una meta sempre più attrattiva per i turisti di tutto il mondo.