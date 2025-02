Un viaggio tra sostenibilità, cultura e gastronomia alla fiera di Milano

Un evento imperdibile per il turismo campano

La Regione Campania si prepara a brillare alla BIT Milano 2024, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al turismo, che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio presso FieraMilano (Rho). L’inaugurazione dello stand “Campania.Divina” avverrà domenica 9 febbraio alle ore 10.30, alla presenza del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per promuovere le bellezze e le peculiarità turistiche della Campania, un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni.

Un programma ricco di eventi e approfondimenti

Durante i tre giorni della fiera, lo stand della Regione Campania offrirà un fitto programma di eventi e momenti di approfondimento sui temi più rilevanti della programmazione turistica per il 2024. Tra i temi principali si parlerà di turismo sostenibile, con focus sulle aree marine protette e il programma borghi, oltre a salute e benessere. Non mancherà l’attenzione al turismo religioso, con iniziative legate ai cammini spirituali e celebrazioni per l’anno giubilare. Inoltre, il turismo artigianale sarà protagonista, valorizzando le eccellenze del “saper fare” campano, mentre il turismo enogastronomico si arricchirà con la presentazione del progetto “Praesentia”, che racconta l’identità campana attraverso il gusto.

Un’esperienza immersiva nel cuore della Campania

Lo stand, situato nel padiglione 11 di FieraMilano-Rho, si estende su una superficie di 530 mq ed è caratterizzato dal claim “Campania.Divina”. Gli spazi espositivi sono decorati con immagini e video che mostrano i paesaggi mozzafiato, l’artigianato e le tradizioni locali, nonché le eccellenze dell’enogastronomia regionale. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, lo stand è adornato con piante di ulivo e piante officinali mediterranee, creando un’atmosfera accogliente e rappresentativa del territorio.

Inoltre, la Regione Campania avrà il piacere di ospitare 40 istituzioni e siti culturali, 26 aziende BtoB e 10 aziende del settore agrifood, selezionate da Unioncamere Campania. Queste aziende offriranno degustazioni gratuite dei loro prodotti, promuovendo un’integrazione tra turismo e agroalimentare regionale. La partecipazione della Regione è promossa dall’assessorato al Turismo, in collaborazione con L’Agenzia Regionale Campania Turismo e Unioncamere Campania.